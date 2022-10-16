«Мы выиграли у хорошей, организованной команды»: что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Сочи» 16 октября 2022

Игорь Осинькин объяснил, почему в стартовом составе выше Овсянников Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» в 13-м туре РПЛ победили «Сочи» со счетом 2:0. Игра состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена». После матча главные тренеры команд подвели итоги встречи.

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин: «У нас не хватило агрессии»

Главный тренер гостей по итогам встречи отметил более качественную игру «Крыльев» и отметил, что его команде не хватило агрессии в некоторых моментах.

Отдельно после матча обсуждалась игра полузащитника Кристиана Нобоа. Во время пресс-конференции прозвучало мнение, что он не помог команде, когда она пропускала голы. Точилин считает, что игрок проделал большую работу как в обороне, так и в атаке.

- Это тот игрок, который в любой момент может перевернуть игру. Если и был какой-то креатив, то он исходил от него. Если бы мы его поменяли, то у нас вообще бы не было шансов, - сказал тренер «Сочи».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: «Набрали важные очки, которые нам очень нужны»

Игорь Осинькин после матча отметил, что его подопечные набрали важные очки, которые очень нужны команде. Также он напомнил, что это первая в текущем сезоне победа «Крыльев» на домашнем поле в чемпионате РПЛ («Зенит» самарцы победили в кубковой встрече).

Также Осинькин прокомментировал появление в стартовом составе вратаря Богдана Овсянникова. Он сменил Ивана Ломаева, который ранее вызывался в расположение сборной и играл в матче прошлого тура, который закончился для «Крыльев» крупным поражением от «Спартака».

- Богдан в своих матчах в текущем сезоне показал свою состоятельность, он и в прошлом сезоне неплохо играл. Богдан очень уверенно отыграл свою игру, мы довольны, - сказал Осинькин и отметил, что Ломаеву «надо перезагрузиться, подумать».

По итогам тура «Крылья» с 14-ю очками занимают 10-е место в турнирной таблице. Следующий матч самарцы проведут в рамках розыгрыша Кубка страны, в Санкт-Петербурге встретившись с «Зенитом». Игра состоится 20 октября, в четверг.

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