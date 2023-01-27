«Внутренний туризм, инновации и импортозамещение»: самарские эксперты рассказали, по какому пути развиваются регионы

На вопросы журналиста «Комсомольской правды» о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса и развитии внутреннего туризма отвечает, Максим Кануев - генеральный директор АНО " Институт регионального и муниципального развития " и Василий Верещако - директор OOO " Винзавод Тольяттинский ".

- Максим Николаевич, вы представляете «Институт регионального и муниципального развития». Ваша организация работает не только в Самарской области и Москве, но и в других регионах нашей страны. Расскажите пожалуйста, что на данный момент является драйвером развития регионов? На что сейчас делается акцент и что является приоритетным направлением?

Кануев М.Н:

- Драйвером развития любого региона является стабильная экономика и развитие производств. Инновационные подходы и технологии импортозамещения. Ну и конечно, узнаваемость территории и развитие внутреннего туризма, который последнее время становится всё более актуальным. Особенно сейчас. За этот год нашему Институту удалось посетить несколько федеральных площадок. Познакомиться с современными инновационными производствами. Так, 17 сентября по приглашению «Корпорации развития» и Уполномоченного по правам предпринимателей в Мурманской области в составе группы наших экспертов, делегации Министерства Арктики и Дальнего Востока, а так же топ-менеджеров федеральных корпораций нам удалось посетить форум «Арктический инвестор». Он был посвящен 2-х летию принятию мер государственной поддержки в Арктическом регионе. Форум проходил в г. Мончегорск, Мурманской области. На данном форуме обсуждались не только инвестиционные лоты, но и в том числе, социальная ответственность бизнеса. А также, кадровый подход на предприятиях, которые являются опорной базой и основными налогоплательщиками, как в муниципальный, так и региональный бюджет. Наш регион является одним из крупнейших промышленных субъектов нашей страны. Самарские предприятия всё больше и больше используют инновационные технологии и переходят на продукцию, произведенную в России, что является одним из важнейших показателей импортозамещения. И одним из таких предприятий в Самарской области является "Винзавод Тольяттинский"

- Василий Михайлович, ваше предприятие давно работает в нашем регионе. Существует ли у вас сегодня проблема с кадрами?

Верещако В.М.:

- Поскольку у нашего предприятия есть своя специфика производства, касаемая вина и регионов произрастания основного сырья, то нам нужны очень узкие специалисты. Это сотрудники, готовые создавать и выпускать новые продуктовые линейки. В основном мы берем специалистов с юга нашей страны. Это Краснодарский аграрный институт и университеты, которые выпускают технологов. И как в любой отрасли, и у нас есть потребность в таких специалистах. Ведь это специалисты, которых передают «из рук в руки». Это такой – штучный товар. Люди, которые разбираются во многих линейках. Готовые развивать новые направления на производстве. Вот в таких работниках, есть кадровый голод.

- А что касается импорта, удалось ли за это время вашему предприятию отказаться от импортного сырья?

Верещако В.М.:

- Винзавод работает исключительно на сырье российского производства. Партнеры поставляют нам натуральные, экологически чистые ингредиенты.Также проводится строгий контроль поступающего сырья. Все это позволяет выпускать качественный продукт. На сегодняшний момент в России сельское хозяйство, пищевая и обрабатывающая промышленность работает на таком высоком уровне, что у нас отпала необходимость в закупе импортных комплектующих и сырья.

- Любая отрасль прежде всего требует качественных специалистов знающих свое дело, в вашей отрасли существует ли проблема с кадрами? На Ваш взгляд ВУЗы выпускают достаточное количество специалистов или все же есть потребность в увеличении мест, факультетов?

Верещако В.М.:

- Наше предприятие является неординарным производством продуктов питания, скажем так, специфическим. Производство качественных алкогольных напитков напрямую зависит от кадров, работающих на предприятии. Мы долгие годы работаем с виноделами-технологами с Краснодарского края, получивших прекрасное образование в российских аграрных институтах и прошедших стажировку как в России, так и за рубежом. Я считаю, что количество опытных специалистов, выпускаемых в данной отрасли достаточное, и нет потребности в увеличении их числа.

- Максим Николаевич, в самом начале нашей беседы вы сказали о развитии внутреннего туризма. Насколько это актуально для нашего региона? Какие виды туризма на ваш взгляд стоит отметить?

Кануев М.Н:

- Совершенно верно, развитие внутреннего туризма является драйвером любого регионального развития. Сегодня очень активно развивается экологический туризм, фестивальный туризм, в том числе и гастрономический, который все больше и больше набирает оборотов в нашей стране. И здесь санкции только помогают развивать данное направление. В 2014 году, когда впервые были введены санкции на ввоз сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в нашу страну, гастрономический туризм начал развиваться. Если говорить о нашем регионе, то есть отличный пример - сельское поселение Подгоры, Волжский район. Там работает малая семейная ферма, частная сыроварня. Там можно не только попробовать продукцию и поучаствовать в мастер-классе по сыроварению, но и самому научится и стать сыроваром. Если говорить о южных регионах, например Краснодарский край и Республика Крым, то там активно развивается винный туризм. Это те регионы, где произрастают одни из самых лучших сортов винограда в Росси. Но, и нам в Самаре есть чем похвастаться.

- Василий Михайлович, что может стать точкой притяжения туризма в г.о. Тольятти? Возможно это как раз гастротуризм?

Верещако В.М.:

- Наш г.о.Тольятти может похвастаться красотой Волжских. просторов , прекрасным видом на горы и Жигулевским морем. И конечно, хочется отметить яркие события, которые уже привлекли туристов в наш город. И не только из Самары, а также множество гостей с регионов Поволжья. Так, 22 июня 2022 г. в Самаре и Тольятти стартовал гастрономический фестиваль. За основу были взяты гастрономические традиции и культура Волжского региона в самых удивительных сочетаниях с популярными кухнями планеты. От Азии до Италии. Данный Фестиваль объединил шеф-поваров знаковых самарских и тольяттинских ресторанов. Специально для проекта они создавали оригинальные блюда и напитки из локальных продуктов в ресторанах самых разных концепций: паназиатской, грузинской, европейской, итальянской, восточной и даже, кавказской! Участниками фестиваля стали более двадцати ресторанов в Самаре и Тольятти. Типичные волжские продукты и вкусы, с детства знакомые каждому жителю области, предстали в необычных сочетаниях и получили новую трактовку. И мы, «Винзавод Тольяттинский» считаем необходимым проведение таких фестивалей в будущем. Это помогает продвижению регионального продукта, который производится в Самарской области. В рамках таких фестивалей мы можем проводить и дегустацию своей продукции. В том числе, сейчас мы думаем над концепцией проведения еще одного интересного гастро-мероприятия. Думаю весной это вполне осуществимо. У всех гостей события будет возможность продегустировать и нашу продукцию. Ведь что важно, на таких мероприятиях мы узнаем друг о друге. О том, что продукция произведённая в нашем регионе и в целом в РФ, ни сколько не уступает зарубежным аналогам. Сегодня производители уделяют большое внимание повышению качества, что делает продукт еще более конкурентным.

- Василий Михайлович, мы сегодня вскользь коснулись вопроса кадровой политики на вашем предприятии. Используете ли вы, какие-то современные подходы? Возможно, какие - то конкурсы при принятии сотрудников на работу.

Верещако В.М.:

- Наш коллектив активно участвуют во всех социально значимых мероприятиях. В том числе, мы работаем по развитию гражданского общества на нашем предприятии. Мне очень нравится конкурс "Лидеры России ", который дает возможность раскрыть потенциал каждому участнику. В данном конкурсе ставятся достаточно сложные задачи, победитель доказывает свою эффективность и возможность справиться с поставленными задачами.