Бегала от пассажира по всему самолету: самарская бортпроводница откровенно рассказала о самых странных случаях в полете

Ангелина признается - работа тяжелая, но ей нравится.

Многим представляется профессия стюардессы – работой мечты. Идеальный вид, возможность путешествовать, уважительное отношение, статус. Да и звучит как красиво - бортпроводник! Небесная гладь манит многих любителей романтики, но так ли все красиво на самом деле? Редакция «Комсомольской правды – Самара» узнала всю правду о тонкостях летающей деятельности у Ангелины Бикиной, действующей бортпроводницы.

- Меня просто в какой-то момент осенило, что я хочу летать, и эта мысль была со мной на протяжении 3 лет. У меня не такая романтичная история, как может показаться с первого взгляда. Однажды мы сидели с подругой дома, и ей в интернете попалась фотокарточка бортпроводницы. Тогда я и поняла – хочу! Решиться было совсем не сложно. Единственное, чего боялась - отказа по здоровью. После обучения было волнительное ожидание ответа комиссии, но все вышло хорошо.

Я спала перед своим дебютным рейсом от силы час: очень волновалась. Мне повезло, моим пилотом-инструктором был Алексей Кочемасов, или для своих - летчик Леха. Сейчас он уже на пенсии, но благодаря ему вспоминаю этот день с улыбкой.

Историй с работы у девушки хватает. Фото: Предоставлено "КП"

Что скрывается за красотой бортпроводниц

Могу сказать, что работа очень сложная. В месяц мы 80 часов находимся в рейсах, каждый день видимся с разными пилотами и экипажем. Повезет, если получится встретить кого-то, с кем уже летал. Не смотря на то, что наше общение ограничено временем полета, у нас всегда очень теплые встречи.

Я кайфую от работы, мне очень нравятся взлеты, турбулентности, все эти ощущения в воздухе, но есть обратная сторона. Многих моих коллег молодые люди и семьи агитируют на увольнение, потому что у тех появляются проблемы со здоровьем. Лично у меня за год работы развилась анемия и нескончаемый джетлаг (синдром смены часового пояса, - прим. автора). Многие мои знакомые жалуются на обострившийся варикоз и сложности в зачатии. Радиация наверху достаточно высокая, а постоянные перелеты усиливают ее влияние.

Если возникают проблемы, например задержка рейса, то люди ругаются с бортпроводниками, хотя мы не виноваты. Совсем недавно летела домой в качестве пассажира. Должна была прилететь в 2 ночи, но приземлились мы только в 2 часа дня, а все потому что в Самаре был туман и аэропорт не разрешал посадку. Мы долго кружили, а затем приземлились в Казани. Весь салон был в гневе, и многие ругались с работниками, которые ни в чем не были виноваты.

«Меня проклял пассажир»

С экипажем у меня редко случались конфликтные ситуации, зато про пассажиров много историй. Я всегда стараюсь держать себя в руках, объяснять все тактично и мягко, но бывали случаи, когда человек ужасно негативит. Однажды в Махачкале меня открыто прокляли, а я смотрю на них и думаю «всего хорошего».

Всегда стараюсь уважительно относиться ко всем людям, но многие пассажиры и не отвечают взаимностью. Недавно мне буквально пришлось 10 минут бегать от мужчины по всему самолету, который, очевидно, был пьян, потому что пытался меня поцеловать. Несколько раз случались драки, но это преимущественно пьяные люди, которые что-то не поделили. Любимые вопросы о напитках и еде. Нет, за отдельную доплату я все равно не смогу принести вишневый сок. Да, даже если очень захочу. Конкретно в нашей авиакомпании не предусмотрено питание, что даже прописано при покупке билета, но многие все равно пытаются что-то приобрести из нашей скатерти-самобранки.

Часто меня спрашивают про уборку, поэтому хочу развеять миф: бортпроводницы – не уборщицы, мы, в первую очередь, спасатели. По прилету, мы наводим порядок, но выкидываем только крупный мусор, бутылки и т.п., пакеты для рвотных масс, подгузники и прочее мы не имеем права трогать. В экстренных случаях мы вызываем локальную уборку в салон.

Есть вещи, принести которые бортпроводники не могут даже за дополнительную плату. Например, вишневый сок.

Работа бортпроводника - правда, работа мечты?

Могу сказать, что сфера очень сложная, но эмоции, которые ты испытываешь в процессе, все перекрывают. Да, тяжело, особенно первое время. Планирование рейсов, невозможность отказаться, ночные резервы, но все это со временем становится чем-то настолько привычным, что перестаешь замечать.

Пассажиры тоже вносят свою лепту. Часто случается, что люди во время полета, приходят поболтать, большинство благодарит при выходе на посадку. Были ситуации, когда моей команде дарили подарки. Помню, крайний раз летели в южном направлении, и парень подарил сладости в честь какого-то национального праздника.