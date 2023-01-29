Варежки с подогревом и противоугонная система: заботливый сын смастерил для матери трехколесный веломобиль

Волжанин смастерил для 79-летней матери трехколесный веломобиль. Фото: Олег Журавлев

Вера Павловна много лет живет в Большой Глушице одна. Село большое, так что добираться до ближайшего гастронома на своих двоих далековато. Если еще можно неторопливым шагом как-то дойти до магазина, то возвращаться с продуктовыми сумками уже задачка не из легких. У пенсионерки болят ноги. Проблему решил заботливый сын Веры Александр. Мужчина смастерил для пожилой сельчанки чудо-транспорт. Теперь женщине все нипочем. Вера Мартынова рассказала журналисту «КП-Самара», как в 79 лет она освоила веломобиль и как к ее железному коню относятся соседи и сотрудники полиции. "Увидел, что мне тяжело"

На чудо-транспорте пенсионерка Вера Мартынова колесит с сентября 2022 года. До этого Вера Павловна передвигалась на двухколесном велосипеде, тоже электрическом. После сын собрал транспорт поудобнее. Женщина призналась: оседлать железного коня было сложно, учиться пришлось целую неделю.

-Не сразу получилось. Если на двухколесном велосипеде руль управляет только передним колесом, то на трехколесном всей платформой, - говорит Вера Павловна. – Сейчас уже приноровилась. Сама контролирую скорость.

Сын Александр приехал к матери погостить из Москвы. Время зря терять не стал и принялся за работу.

-Он увидел, что мне тяжело. Сказал, что подумает, как можно решить эту проблему. Идеи нашел в Интернете. Собрал мне транспорт из старых велосипедов, каких-то подручных деталей. Саша у меня всю жизнь такой рукастый. И я такая же.

"Колеса от детского велика и гироскутера"

Правда, Александр изобретатель весьма скромный. Талантом себя не считает.

- Все это могут, нужно только желание. Я ничего нового не сделал, это уже до меня изобрели. Просто покопался в Интернете и объединил парочку идей, - поделился с журналистом «КП-Самара» Александр Мартынов. – Переднее колесо от детского велосипеда, два задних — от гироскутера. В онлайн-магазине одно новое стоило шесть тысяч рублей, а я взял с рук по дешевке с севшим аккумулятором и починил.

Мягкое сидение со спинкой, корзинка для продуктов и даже варежки с подогревом — здесь есть все для удобства. А цвет то какой!

-Постарался сделать хорошо, чтобы не было просто два колеса и палка. Я хочу быть уверен, что она не встанет где-нибудь на морозе. А этот веломобиль вытянет все, что угодно.

"Гаишники машут рукой и улыбаются"

Хоть и максимальная скорость чудо-транспорта около 30 километров в час, у сотрудников полиции вопросы все же появились. Первое время Веру Павловну часто останавливали.

-Расспрашивали у меня, что и как, относились с осторожностью. Потом посмотрели, как езжу и дали добро. Сейчас мне даже рукой машут и улыбаются, - поделилась сельчанка.

Вера Павловна водитель законопослушный. На веломобиле и свет, и указатели поворота есть. Правила пенсионерка соблюдает. И все же, предпочитает передвигаться по тротуару для собственной безопасности.

На веломобиле женщина передвигается где-то полгода, но односельчане до сих пор интересуются ее транспортом. Прохода не дают.

-Сначала мужчины подходили и расспрашивали. Хотели такой же, чтобы на рыбалку ездить. А вот зимой интересоваться стали женщины. Никому не нравится тяжелые сумки таскать. А у меня есть одно лукошко для продуктов и дополнительная коляска. Вторая выдерживает до 100 килограмм, - хвалится Вера Павловна. – И спрашивают все цену, а я говорю, что транспорт бесценный. Сын своими руками специально для меня сделал.

Если раньше путь до центра села или поликлиники занимал около получаса, то сейчас Вера Павловна с ветерком добирается до нужного места за 5-7 минут.

-У меня противоугонная система есть, поэтому спокойно хожу по магазинам. Раньше толком ничего не брала, тяжело было, а сейчас сразу три сумки набираю.

Иконы из мозаики

На веломобиле пенсионерка развозит и заказы. Вера Павловна рукодельница. Женщина не теряет ни одной свободной минутки. Она делает картины и иконы из алмазной мозаики, вяжет тапочки, пинетки. Мужа давно нет, и чтобы не скучать Вера Павловна занялась своим делом.

Вера Павловна собрала из алмазной мозаики свой портрет. Фото: семейный архив

-Заказов у меня много, на месте не сижу. Приготовлю еду, уберусь и сразу за дело. Создала себе свою личную мастерскую дома. Для меня это стимул. Есть знакомые моложе меня, а они жалуются на здоровье и болячки. Я не такая. Мне надо работать.

Пенсионерка вяжет носки, варежки и пинетки. Фото: семейный архив

Пенсионерка не пропускает ни одной выставки. В местном Доме культуры всегда красуются ее работы. Старается сельчанка и для наших бойцов. Вера Павловна связала для участников СВО варежки, теплые носки и балаклавы.