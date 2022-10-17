Погода в Самаре на неделю до 21 октября 2022: ожидается до 12 градусов тепла

В Самаре в предстоящую неделю ожидается до 12 градусов тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни ожидается до 12 градусов тепла и небольшие дожди, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в предстоящую неделю до 21 октября 2022.

По данным синоптиков, ожидается от 7 до 12 градусов тепла. В ночное время будет холоднее, местами по области температура понизится до 0 градусов, в конце недели прогнозируют похолодание до -2 градусов.

В начале недели будет безоблачная погода, а затем синоптики прогнозируют небольшие дожди.

Как сообщали в Приволжском УГМС, в начале недели свое влияние в регионе распространит Азорский антициклон, в результате чего установится погода с большим ходом температур, когда днем будет относительно тепло, а ночью ожидаются минусовые температуры.

Ранее специалисты рассказывали, когда реки в Самарской области покроются льдом.

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Пока специалисты дают только долгосрочный прогноз (подробнее)