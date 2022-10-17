Что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 17 октября 2022

Рассказываем, что произошло в Самаре в прошедшие выходные

Самарские «Крылья Советов» одержали первую домашнюю победу в текущем сезоне РПЛ, на городских улицах нашли редкого воробья-альбиноса, а в районе новой развязки на Ново-Садовой изменилась схема движения общественного транспорта. Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшие выходные по состоянию на 17 октября 2022.

Самарские «Крылья Советов» одержали первую домашнюю победу в текущем сезоне РПЛ, оказавшись сильнее команды «Сочи». (Ранее «Крылья» победили дома «Зенит», но в игре Кубка России). Самарцы по итогам 13-го тура идут десятыми, после матча главные тренеры подвели итоги встречи.

В Самарской области мужчина угнал и продал машину своего соперника, пока тот развлекался с его дамой сердца. Мужчина пришел к своей избраннице и застал в душе любовника. Решив отомстить, он забрал ключи от машины из кармана его куртки, уехал на ней и продал ее за бесценок. Сейчас в отношении ревнивца возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом.

Новая схема движения общественного транспорта организована около развязки на Ново-Садовой в Самаре на пересечении с улицей Советской Армии. Схема эта не окончательная, она будет действовать, пока продолжаются работы на эстакаде. Мы рассказывали, как сейчас там ходит общественный транспорт.

В Самаре показали, как с высоты выглядит строительство новой станции метро «Театральная». Станция должна быть построена к 2024 году и соединит Безымянку с исторической частью города.

Самарский коллекционер Андрей Болдырев активно помогает российским военным, задействованным во время спецоперации на Донбассе. Сейчас мужчина попросил посодействовать своему знакомому, который открыл швейное производство для изготовления снаряжения. Требуются хорошие образцы разгрузочных поясов, разных подсумков, а также тканевая основа бронежилета, куда вставляются пластины.

Фотограф из Самары встретил на улицах города редкого воробья-альбиноса. Фотографией птицы он поделился в социальных сетях. Птицу отличает необычный белоснежный окрас, который, по словам специалистов, появляется из-за недостатка мелатонина в организме.

В Самаре проводится проверка по факту обстрела автомобилей на улице Аэродромной. Как сообщают местные жители, обстрелы фиксировались неоднократно. Сейчас по факту обращения одной из жительниц города полиция проводит проверку, причины произошедшего устанавливаются.