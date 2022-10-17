«Ударил в ухо с разворота»: в Самарской области женщина решила воспитать подростка, но получила жесткий отпор

Обе стороны конфликта рассказывают разные версии произошедшего Фото: принтскрин видео.

Жительница села Подстепки Ставропольского района Наталья Ильинова воспитывает двух сыновей 11 и 18 лет, она не приемлет, когда подростки не уважают взрослых. В начале августа 2022 года женщина столкнулась с хамским отношением к себе со стороны 14-летнего Сергея (имя изменено - прим. ред.). Оскорбленная мать двоих детей сделала неучтивому подростку замечание, на что тот лишь нахамил в ответ. Словесная перепалка переросла в драку, женщину и ребенка разнимали очевидцы. Ситуация накалялась, Наталья написала заявление в полицию и сняла побои. Однако в этой истории не все так очевидно. Журналист «КП-Самара» поговорил с родителями 14-летнего Сережи, которые рассказали совсем другую версию произошедшего.

«Сначала чуть не врезался, а потом послал матом»

Все произошло вечером, 5 августа 2022 года. Наталья с мужем и младшим сыном возвращались домой с пляжа, куда ездили традиционно отдохнуть после рабочего дня. Наталья ехала по обочине, наслаждалась прекрасным теплым воздухом, как вдруг на повороте в нее на полной скорости чуть не въехал подросток на электросамокате.

- Все произошло мгновенно, скорость у него была приличная, а сам он «втыкался» в телефон. Они сейчас все в гаджетах и вообще ничего вокруг себя не видят. Хорошо, что я успела увернуться от столкновения, иначе мы с ним оба бы переломались, - рассказывает журналисту события того дня пострадавшая. – Я сделала ему замечание, на что он послал меня! Я была в возмущении, а он просто развернулся и поехал дальше. Я сама мать двух подростков, поэтому не могла просто так оставить такое отвратительное воспитание без внимания. Я хотела, чтобы он извинился. Но вскоре я, конечно, очень пожалела о том, что попыталась донести до мальчика, что такое уважение.

Требовала извинений, а получила в ухо

Наталья села на велосипед и поехала за Сережей, в какой-то момент дорога кончилась, и нужно было перейти через железные трубы. Мальчик остановился, чтобы поднять самокат, в этот момент его и догнала Наталья.

- Я схватила его за рюкзак на спине, в этот момент он с разворота ударил меня в ухо. Потом пытался ударить еще раз по лицу, кричал, бросался на меня. Через мгновение подъехал мой супруг с сыном, которые ехали сзади и видели всю ситуацию. Муж бросился к мальчику, чтобы оттащить его от меня. Я закричала, чтобы он его не трогал, ведь взрослый мужчина может не рассчитать сил, - продолжает рассказ пострадавшая.

Потасовка длилась несколько минут, к месту прибежали охранники из местного магазина, а потом пришел и отец Сережи. По словам Натальи, отец подростка попытался сгладить конфликт, извинялся за поведение своего сына, но женщина не приняла их, потому что хотела услышать извинения от самого Сергея.

- Я спросила у мальчика, нормально ли бить женщину? На что он опять начал хамить «Такую, как ты – да!». Я ответила, чтобы он тогда побил и свою мать, мальчик снова сорвался и кинулся на меня. Его отец его удержал, отвел в сторону и успокоил, - рассказывает Наталья Ильинова.

Полиция возбудила дело против самой пострадавшей

После приехала скорая помощь и Наталью забрали в больницу. Врачи не нашли у нее сотрясения мозга, но в травмпункте зафиксировали ушибы и ссадины после перепалки с подростком. Пострадавшая собрала все документы и подала заявление в полицию. Кроме того, Наталья Ильинова снимала происходящее на телефон, но не с самого начала, а уже после того, как она догнала подростка и дернула его за рюкзак. В полиции, по словам Ильиновой, не стали возбуждать дело против подростка, да и в принципе ей не понравилось отношение правоохранителей к данной ситуации.

- Я уже несколько раз была у полицейских, но ситуация не меняется. Свидетели не опрошены, справку о побоях не приложили. Я написала в прокуратуру, где мне сообщили, что взяли ситуацию на контроль. Несколько дней назад я снова пришла в полицию, чтобы узнать, что вообще происходит с делом. Меня ошарашили новостью, что административное дело завели уже на меня, якобы за избиение малолетнего, - говорит Наталья Ильинова.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в настоящее время полицейские продолжают устанавливать обстоятельства конфликта между несовершеннолетним Сергеем и жителями Подстепок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Она любит скандалы и сама всех провоцирует»

Наталья Ильинова помимо обращения в правоохранительные органы, пригласила осветить данную ситуацию в СМИ. В Подстепки приехали корреспонденты и записали репортаж со слов пострадавшей. Тема быстро вызвала общественный резонанс, люди были в шоке, в комментариях появились негативные обращения к родителям Сергея. «КП-Самара» решила узнать мнение о ситуации и второй стороны конфликта. Мы поговорили с мамой подростка Еленой (имя изменено – прим. ред.). С ее слов, весь конфликт спровоцировала сама Наталья, а после ее супруг избил Сергея, от чего у него начались серьезные проблемы со здоровьем.

- Мой сын никогда раньше не был замешан в подобных конфликтах. Для нас вся эта ситуация была шоком. Мы не хотели травмировать ни себя, ни ребенка, поэтому просили мирно урегулировать скандал, но женщина захотела вынести сор на всеобщее обозрение. Судя по тому, как она себя агло ведет даже в отделении полиции, мне кажется, она получает удовольствие от скандалов, - высказала свое мнение мама мальчика.

Он ее не бил, а только защищался

Со слов Елены, когда ее сын ехал на самокате, Наталья что-то грубо ему сказала. Сергей крикнул в ответ «Да пошла ты!» и поехал дальше. Когда он доехал до трубы и начал перетаскивать самокат, женщина потянула его за рюкзак и два раза ударила по лицу, Сергей пытался держать ее руки, но она продолжала его лупить.

- На агрессию идет агрессия. Он защищался от неадекватной женщины, - мама не верит, что ее сын мог стать зачинщиком конфликта.

Через некоторое время подъехал мужчина, он схватил Сережу и несколько раз ударил его головой о трубу. Муж Натальи отпустил ребенка только тогда, когда на крики прибежали охранники ЧОП.

- Мы сняли побои, но в больнице не зафиксировали черепно-мозговую травму. У сына были гематомы на голове, ушибы и ссадины на теле, лицо опухло от ударов, а на шее виднелся багровый след от удушения. Он возник, когда супруг этой женщины душил моего сына воротником футболки, - рассказывает Елена.

Через некоторое время после инцидента у Сергея начались серьезные проблемы со здоровьем. Появились сильные головные боли, а из носа часто идет кровь. Как рассказала нам мама подростка, сейчас у сына из-за этого могут начаться проблемы по успеваемости в школе, так как его с уроков из-за кровотечения отправляют домой.

- Эта женщина вымотала нам все нервы. Сейчас мы наняли адвоката, потому что уже не знаем, что от нее ожидать, - говорит мама Сергея.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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