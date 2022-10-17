Альпийское шале и витражи с камином: самый дорогой особняк в центре Самары продают за три миллиона долларов

Дом с участком в Самаре продают за три миллиона долларов. Фото: Авито

Самый дорогой особняк в Самаре продают за три миллиона долларов. Такое объявление появилось на популярном сайте в октябре 2022 года. Журналист «КП-Самара» изучила объявление. Показываем, за что продавец хочет получить столь внушительную сумму.

«Эко-дом класса люкс»

Самый дорогой особняк Самары продается на третьей просеке, недалеко от гостиницы «Ренессанс». К двухэтажном дому площадью 550 квадратных метров прилагается внушительная территория в 20 соток с теплым гаражом на несколько автомобилей и баней. Также на территории находится спа-комплекс с крытым бассейном.

К дому прилагается участок в 20 га. Фото: Авито

- Вокруг дома - большая ухоженная территория парка, - расхваливает продавец.

Сам дом построен в 2020 году из деревянного бруса и выдержан в загородном стиле. Здесь есть все необходимые для жизни коммуникации.

- Это настоящее альпийское шале, эко-дом класса люкс, - уверяет продавец.

Дом построен из бруса. Фото: Авито

Восемь комнат и веранда

В доме восемь комнат и веранда, включая три спальни с санузлами и гардеробами и кабинет. Везде выполнен хороший ремонт

- Мебель и отделочные материалы высокого качества, - пишет продавец, - Это оригинальные дорогие бренды из Италии. Также остается итальянская техника. В доме. Двухсветное пространство, а в гостиной – двухэтажные витражи. На кухне оборудован бар, а в столовой – живой камин.

Внутри есть крытый бассейн. Фото: Авито

По словам продавца, дом полностью укомплектован всем необходимым для жизни, включая резервное автономное питание, генератор и колодец с артезианской водой.

Также преимуществом, по мнению продавца, является хорошая транспортная доступность, наличие асфальтированной дороги и остановки общественного транспорта. Также поблизости находятся магазины, аптеки, детсад и школа.

Внутри остается мебель и техника. Фото: Авито

За все это великолепие продавец хочет получить 200 миллионов рублей – более трех миллионов долларов. Много ли желающих приобрести шикарный особняк, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре продают квартиру за миллион долларов. Показываем, что там есть

Самую дорогую квартиру Самары продают за миллион долларов (подробности)