Сел за руль и дал по газам: пьяный полицейский угнал машину таксиста в Самарской области

В Самарской области подполковник выпил и угнал машину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло в городе Новокуйбышевске Самарской области. Один из местных таксистов пожаловался, что пьяный клиент угнал его рабочий автомобиль. Приехавшие на место полицейские обнаружили, что виновником печального инцидента стал их коллега.

«Мог угрожать оружием»

Как сообщает телеграмм канал «Воронцова вещает», 26-летний водитель такси вечером в пятницу прибыл на заказ в одно из кафе Новокуйбышевска под названием «Мего». Когда он прибыл на место, его уже ждал клиент. Мужчина выпил в конце рабочего дня и собирался добраться домой на такси. Казалось бы, обычная история. Однако в какой-то момент что-то пошло не так.

Что именно произошло между пассажиром и водителем в салоне автомобиля, пока точно не известно. Однако очевидно, что произошел какой-то конфликт. В результате таксист остановился около автозаправки и попросту выскочил и автомобиля.

- По версии следствия, 15 октября 2022 года в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одной из заправочных станций Новокуйбышевска неправомерно завладел автомобилем, принадлежащим другому лицу, - прокомментировали в региональном СУ СК РФ. – Это сопровождалось угрозой применения насилия по отношению к владельцу автомобиля.

Бросил машину во дворе и пошел спать

Поняв, что везти его домой никто не собирается, пассажир не растерялся и решил взять дело в свои руки. Он пересел на водительское место, взял руль и дал по газам. Спокойно и без происшествий он доехал до дома, оставил машину во дворе и отправился спать.

Обиженный таксист вызвал полицию и заявил об угоне. Стражи порядка быстро обнаружили злополучный автомобиль таксиста. А заодно и предполагаемого угонщика. Уже к четырем утра они нагрянули к нему домой. К удивлению полицейских, нарушителем оказался их коллега. Как утверждает телеграм-канал "Воронцова вещает", он служит в звании подполковника.

- Следственным управлением СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника полиции отдела МВД России по городу Чапаевск, - прокомментировали в следкоме. - Сотрудник полиции обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Полицейского отстранили от работы и возбудили на него уголовное дело.

- Следственным управлением СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника полиции отдела МВД России по городу Чапаевск, - прокомментировали в следкоме. - Сотрудник полиции обвиняется в неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия и в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

В ГУ МВД России по Самарской области факт угона автомобиля у таксиста сотрудником местной полиции подтвердили.

- Оперативниками собственной безопасности выявлен факт противоправного деяния, - пояснили в региональном ГУ МВД. - Подозреваемый был задержан в течение двух часов. Медосвидетельствование выявило у него алкогольное опьянение. В дальнейшем установлено, что задержанный является сотрудником ОМВД России по г. Чапаевску. Собранные оперативниками материалы были направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.