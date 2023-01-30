В Самаре рассказали, почему беспилотники и квантовые технологии оказались в тренде

Фото: Наталья Брежнева

Старт 2023 года и его продуктивность зависит от результатов 2022 года. У НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» эти результаты впечатляющие, несмотря на то, что приходилось перестраивать работу с учетом новых реалий и вызовов времени. Научные открытия, запуск проектов в производство, тесное взаимодействие с индустриальными партнерами, изменение структуры - вот неполный список итогов центра.

Запрос на беспилотники и квантовые технологии

В 2022 году у страны появились острые запросы - на импортозамещение и импортоопережение, новые технологии, которые помогут специальной военной операции. В связи с этим в НОЦ были созданы новые комитеты, деятельность которых направлена на решение этих задач.

- С 10 комитетов в НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» мы выросли до 18. Это говорит о том, что идет активная работа научного сообщества, индустриального партнерства. Комитет создается тогда, когда есть наработки, которые интересуют индустриального партнера и есть индустриальный партнер, который готов работать в комитете. У нас был запрос на квантовые технологии и мы создали комитет. Впервые он будет базироваться на площадке предприятия - в СамараСмартс. Появился актуальный комитет по беспилотным технологиям. Уже есть пул разработок, идей образовательных программ для формирования новых навыков управления беспилотниками. В рамках комитета есть поручения Дмитрия Азарова как председателя наблюдательного совета «Инженерии будущего» и как губернатора Самарской области, - рассказала советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании НОЦ – АНО «Институт регионального развития» Ольга Михеева.

Пищевые добавки для скота и защита транспортной инфраструктуры

Еще одной новинкой 2022 года, которая закрепится в 2023 году, стало решение приземлить комитеты в регионах. Если раньше импульс их работе давала Управляющая компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» АНО «Институт регионального развития», то приземление на регионы предполагает автономную работу комитетов, в которой рместные органы власти активно поддерживают, курируют работу, задействуют свои институты развития. А УК выступает в качестве менеджера, подключаясь там, где это необходимо. Инициаторами такого подхода стали сами регионы. Так умное агро будет базироваться в Республике Мордовия, медицинские технологии - в Пензе.

Приземление комитета в Республике сильно продвинуло работу самого комитета в части сотрудничества с индустриальными партнерами, а также взаимодействия внутри комитета с нашими вузами и партнерами, - отметил директор аграрного института Мордовского государственного университета имени Огарева, сопредседатель комитета Умное агро Алексей Столяров.

Он отметил, что в 2022 году по направлению «Умное агро» управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» выдала 10 инновационных сертификатов, которые подразумевают грантовую поддержку проектов. Среди них - разработка Мордовского госуниверситета по кормовым добавкам. Ученые создали новый вариант доставки микроэлементов в организм скота с большим процентом усвояемости.

Положительными результатами может похвастаться и комитет транспорта . Его сопредседатель, директор центра транспортной безопасности СамГУПС Сергей Ярыгин, рассказал, что деятельность комитета видоизменялась с учетом происходящих в стране событий. Например, теракт на Крымском мосту внес свои коррективы.

- Были реализованы проекты по защите транспортной инфраструктуры, в том числе объектов железнодорожного транспорта. Также работали с крупнейшими научными центрами, в том числе и белорусскими над увеличением пропускной способности, улучшением систем транспорта, их расчета. Взаимодействовали с портом Туапсе, Норникелем, Сибуром и другими.

Фото: Наталья Брежнева

Построят IT-кампус

Помимо результативной работы комитетов, НОЦ вышел на реализацию проекта молодежного НОЦ. Он предполагает участие большого количества разнообразных структур: лицеев, министерств образования и науки, вузов, кванториумов, научных домов, центров одаренных детей и т.п. После заключения консорциума начнется работа по формированию комитетов молодежного НОЦ, которые будут тесно взаимодействовать со своими старшими товарищами из основных комитетов центра.

Обширная работа «Инженерии будущего» в 2022 году привела к еще одному знаковому результату не только для центра, но и для всей Самарской области - на федеральном уровне было принято решение о строительстве межвузовского кампуса на территории нашего региона. Он будет специализироваться на IT-направлении.

Когда принималось решение, где построить кампус, учитывалось множество факторов. И надо отметить, что мы по интегральным показателям были на первом месте в стране. И важным моментом также стало наличие в нашей области НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и те показатели, которых удалось ему достичь, - рассказал ответственный секретарь Наблюдательного совета научно-образовательного центра «Инженерия будущего», заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.