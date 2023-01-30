На детском фестивале было все по-взрослому: в Самаре прошли соревнования по единоборствам

Джефф Монсон во второй раз с удовольствием приехал на Кубок губернатора в Самару. Фото: Владимир Громов

Самарский Дворец спорта на три дня - с 27 по 29 января — был отдан детям. Здесь прошел детско-юношеский фестиваль единоборств «Кубок губернатора Самарской области».

Турнир состоялся при поддержке правительства Самарской области и ПАО «Самараэнерго». Участников турнира ждали не только дипломы, медали и кубки, но и денежные призы.

Спортивный праздник, прошедший уже во второй раз, собрал более тысячи мальчишек и девчонок из 25 регионов России, а также Казахстана. Многие приехали в Самару с родителями и друзьями. Ребята состязались в трех видах единоборств: тхэквондо, кикбоксинге и бразильском джиу-джитсу.

- Атмосфера шикарная! Несмотря на то, что турнир проходит вскоре после школьных каникул, когда не так легко собраться и куда-то выехать, количество участников по сравнению с первым турниром не уменьшилось. А зрителей на трибунах, гостей — существенно прибавилось, - отметил президент Самарской федерации тхэквондо ИТФ Алексей Минеев.

Джефф Монсон: «Главное — не останавливаться!»

Участников фестиваля напутствовал Джефф Монсон - легендарный боец ММА, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Сейчас Монсон - гражданин России, живет в Уфе и тренирует юных спортсменов. По его собственному признанию, он с удовольствием воспользовался возможностью вновь побывать в Самаре. Перед началом соревнований организаторы доверили Монсону ответственную миссию - выбрать лучший плакат болельщика. Ребята рисовали их сами, изобразив символику спортивных клубов и их девизы. Монсону так понравились все плакаты, что он не смог выбрать лучший и поинтересовался у организаторов - можно ли наградить всех. И все получили награды.

Отвечая на вопрос - какова его формула успеха в спорте, Джефф Монсон признался:

- Пробовать еще и еще, не останавливаться, несмотря ни на что, - это самое важное!

К Джеффу выстроилась огромная очередь из желающих сфотографироваться и получить автограф. Было заметно, что легендарный спортсмен счастлив от такого теплого приема.

Владимир Аветисян: «Спорт — это жизнь»

Церемония открытия фестиваля началась с концерта. Перед гостями спортивного праздниками выступили группа D'Black Blues Orchestra и ее лидер - музыкант, бизнесмен и меценат Владимир Аветисян, ставший почетным гостем фестиваля.

- Надеюсь, что это не прозвучит пафосно из моих уст, но для меня спорт - это действительно жизнь. Я сам с юного возраста занимался спортом, мои дети занимаются спортом. Я не в первый раз на соревнованиях по единоборствам и вижу, как год от года юные спортсмены меняются, как они мужают, как они стремятся достичь высоких показателей, - признался Владимир Аветисян.

По мнению почетного гостя фестиваля, победы на турнирах, безусловно, имеют значение, но не всегда это самое главное.

- Каждая медаль, выигранная на очередном турнире или первенстве, — это то, чем ребенок потом, став взрослым, будет гордиться, будет показывать своим детям. Но все-таки главное - чтобы мальчишка (не важно, с медалью или без) вышел отсюда с горящим сердцем, - подчеркнул Владимир Евгеньевич.

Большой дворец — детскому спорту

По мнению Владимира Аветисяна, очень важно, что турнир «Кубок губернатора Самарской области» проводится в таком современном спортивном комплексе как Дворец спорта, оснащенном всем необходимым для соревнований самого высокого уровня. Это создает дополнительные незабываемые ощущения для юных участников соревнований.

В командном зачете соревнований победили спортсмены Самарской области.

Безупречная организация детско-юношеского фестиваля единоборств «Кубок губернатора Самарской области» была отмечена федерацией тхэквондо ИТФ России. В апреле 2023 года в Самаре состоится чемпионат и первенство России по тхэквондо.