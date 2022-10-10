Нефтепроводчики сдали 53 литра крови в ходе донорской акции

Сотрудники «Транснефть-Приволга» принимали участие с донорской акции с удовольствием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О важности донорства многие задумываются, когда сами оказываются в беде или в беду попадают их близкие. И тогда позиция «не хочу», «боюсь», «зачем мне это надо» сменяется криком о помощи. В этот момент помогает кровь, которую сдали добровольцы. Подчас она спасает жизни людей.

Как показывает отечественная и мировая практика, именно добровольные доноры помогают эффективно пополнять банки крови. И делают они это по зову сердца. Зачастую тот, кто пришел сдать кровь один раз, придет снова. Ключевое место в добровольческом движении занимают социально-ответственные предприятия.

Так, 13 октября в компании «Транснефть - Приволга» провели традиционную добровольческую акцию «Движение от сердца к сердцу» - уже вторую за год.

Добро в любое время года

Осенняя промозглая погода не напугала сотрудников одного из крупнейших предприятий трубопроводного транспорта. Они выстроились в очередь у мобильного пункта переливания крови возле самарского филиала компании. Записывались заранее, но и тем, кто решил спонтанно присоединиться к доброму делу, не препятствовали.

Перед сдачей крови волонтеров проверяли врачи и брали у них общие анализы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприятие проводит донорскую акцию уже много лет и с каждым годом волонтерское движение растет. В этот раз откликнулись 117 человек. Они сдали почти 53 литра крови, оказав существенную поддержку Службе помощи Самарской области.

- Мы постоянно нуждаемся в крови, чтобы бесперебойно снабжать больницы области и города разными ее компонентами. Нужны все группы крови. Так бывает, что не хватает и самой распространенной - второй группы. Четвертая отрицательная редкая, но ее и требуется меньше. Поэтому для нас важен каждый донор. Сегодня пришло много сотрудников «Транснефть - Приволга» - явка хорошая, - говорит врач-трансфузиолог Самарской областной клинической станции переливания крови Роман Маслов.

Рады помочь другим

Сотрудники компании с радостью совершают добрый поступок - предприятие для этого сделало все возможное.

- Созданы все условия для того, чтобы можно было выполнить эту процедуру практически без отрыва от производства, в рабочее время прийти и сдать кровь. У меня плотный рабочий график, поэтому я рад такой возможности, - говорит заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям Александр Баканов.

Мобильный пункт приема крови около филиала предприятия позволил принять участие в акции большому количеству людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Надежда Кульчева поддерживает - такой формат очень удобен для работников.

- Я сдавала кровь несколько раз. С радостью принимаю участие в акциях своего родного предприятия. Знаю не понаслышке, насколько важно донорство. Были случаи, когда моим близким требовалось переливание крови. Да и чувствую ответственность. Ведь у меня вторая группа и редкий отрицательный резус-фактор. Иногда звонят со станции переливания и просят прийти сдать кровь, - делится специалист второй категории отдела расчета с персоналом филиала ООО «Транснефть Финанс» в г. Самаре Надежда Кульчева.

В первых рядах - доноры со стажем

- Сдаю кровь с 2002 года. Рядом с университетом находилась станция переливания крови, так и приобщилась к донорству. Рада, что предприятие проводит такие акции, для сотрудников это очень удобно. Мы все счастливы помочь людям. Часто одновременно со сдачей крови проводится еще одна акция – жертвуем деньги больным детям. Двойная польза, получается, - говорит специалист первой категории отдела подготовки и проведения торгов Татьяна Рябова.

После сдачи крови работники получали положенное вознаграждение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 20 раз поделился своей кровью ведущий специалист отдела экономической безопасности АО «Транснефть-Приволга» Евстропов Максим.

- Впервые я стал донором в 2008 году, просто захотелось помочь людям, - говорит Максим Валерьевич. - Кровь нужна всегда и мой личный вклад очень важен. После сдачи крови чувствую себя замечательно. Думаю, эта легкость от осознания того, что сделал доброе дело.

Выходящих из мобильного пункта окружают заботой и вниманием, обязательно интересуются самочувствием. И за доброе дело также платят добром. Профсоюз «Транснефть - Приволги» приготовил для всех участников акции подарок - набор из гематогена, сока и фруктов, необходимых для восполнения сил после процедуры.