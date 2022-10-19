«Телемедицина стала настоящим подарком»: сельский врач рассказала, как нацпроект помогает больницам в глубинке

Самарская область на протяжении нескольких лет участвует в национальном проекте.

В Самарской области на протяжении нескольких лет реализуется нацпроект «Здравоохранение», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. За это время данная сфера существенно преобразилась: в регионе появились новые фельдшерско-акушерские пункты, медицинские учреждения обзавелись новейшим медицинским оборудованием и служебными автомобилями, в больницах был выполнен капитальный ремонт, а специалисты получили собственное жилье.

Достоинства национального проекта оценили все муниципалитеты губернии. В их числе –Елховский район. Например, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» центральная районная больница в прошлом году получила современный цифровой рентген-аппарат с доступом к телекоммуникациям. Теперь специалисты могут отправлять снимки любому доктору Самарской области и оперативно получать описание.

Преображение коснулось не только райцентра, но и периферийных территорий. За последние несколько лет в населенных пунктах появилось несколько современных ФАПов. Один из них открылся в 2019 году в селе Пролейка. Благодаря этому 214 человек теперь получают медицинскую помощь в шаговой доступности, не прибегая к поездкам в ЦРБ, которая расположена в 10 км от села. В 2021 году был введен в эксплуатацию новый ФАП в селе Борма, а в 2022 году стартовало строительство пункта в селе Мулловка. В обновленном подразделении будут получать медицинскую помощь около 400 жителей, большая часть которых — люди старшего возраста.

– Благодаря строительству ФАПов медицинская помощь стала гораздо удобнее для жителей. На каждом пункте работает фельдшер, который принимает пациентов, проводит вакцинацию, ведет документацию. Кроме того, ФАПы оборудованы компьютерами, что позволяет дистанционно передавать в районную больницу все необходимые документы, – рассказала «КП-Самара» участковый врач-педиатр Елховского района Антонина Челышева.

Антонина Челышева является коренной жительницей Елховского района. Получив высшее медицинское образование, девушка вернулась на родную землю, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь своим землякам. В Елховском районе она работает на должности участкового врача-педиатра уже три года.

– Мыслей о городе даже не было – я люблю деревню, тишину, спокойствие. К тому же, всегда хотела помогать своим землякам, – поделилась Антонина Челышева.

Девушка вернулась в Елховский район в рамках программы «Земский доктор». Благодаря ее реализации жители удаленных населенных пунктов получают доступную медицинскую помощь, а специалисты – государственную поддержку. Не осталась без внимания и Антонина Челышева – она и коллеги в прошлом году получили собственное жилье.

– В рамках проекта «Земский доктор» мне дали половину коттеджа. Такое же жилье получили еще пять коллег из моей поликлиники. Заселились, счастливо живем здесь своими семьями, – улыбается Антонина.

Девушка отмечает, что нацпроект «Здравоохранение» действительно дает новую жизнь, в том числе, малым селам Самарской области. Медицина здесь выходит на новую ступень, позволяя сельским жителям получать медпомощь не хуже, чем в мегаполисах.

– Я лично оценила множество положительных сторон в реализации нацпроекта на территории Самарской области. Например, отдельного внимания заслуживает телемедицина. Благодаря ей мы, врачи, дистанционно общаемся с пациентами. Таким образом можно провести прием, либо просто консультацию, – поясняет Антонина Челышева. – Это очень удобно для людей, проживающих далеко от больницы. Бывает, что кому-то просто финансово сложно регулярно ездить в больницу. А здесь прием проходит в режиме онлайн. В момент пандемии коронавируса телемедицина тоже сыграла не последнюю роль. Многие наши пациенты с удовольствием пользуются этой возможностью.