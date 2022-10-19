Случайности не случайны: адвокаты из Самары рассказали, почему распускают коллегию присяжных в суде

Самарские адвокаты подняли актуальную тему работы коллегии присяжных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большая часть уголовных дел по тяжким составам преступлений, таким как убийство, причинение тяжких телесных повреждений, а также незаконный оборот наркотиков рассматривается в суде с привлечением коллегий присяжных заседателей. Статистика вынесения оправдательных приговоров единолично судьей и коллегией присяжных разительно отличается. Так, судьи за свою практику оправдывают 0,2% всех подсудимых, а присяжные - 30-32%. Такое положение вещей не устраивает власть, поэтому со временем суды нашли методы этому противодействовать. Адвокаты считают, что это системный саботаж правосудия, отправляемого с участием коллегий присяжных заседателей, и предлагают пересмотреть законодательство, чтобы защитить суд присяжных от незаконного вмешательства извне.

Встреча состоялась в пресс-центре Комсомольской правды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 октября 2022 года, в пресс-центре самарского филиала «Комсомольской правды» состоялась встреча представителей СМИ с адвокатами Дмитрием Тарабориным и Вячеславом Земчихиным. Опытные юристы, на примере одного из последних уголовных дел, рассказали о том, как система препятствует вынесению оправдательных приговоров. По словам юристов, данная проблема носит системный характер на всей территории страны и с этим нужно что-то делать.

- Одним из инструментов противодействия такой форме правосудия является роспуск коллегии присяжных заседателей. Зачастую это происходит именно тогда, когда известны предварительные итоги совещания присяжных, - говорит Дмитрий Тараборин.

Стоит отметить, что совещание присяжных происходит в отдельной комнате в закрытом режиме. Судья просит ответить на опросный лист, который составляется после судебного следствия. Присяжные, в силу того, что не являются профессиональными юристами, не всегда могут ответить на поставленные перед ними вопросы, избежав противоречий в ответах. В итоге, оглашение вердикта постоянно откладывается, зачастую не на один день, и в течение этого времени, присяжные, по различным причинам, перестают являться в суд, что используется в качестве основания для роспуска коллегии.

- Таким образом, человек, просидевший не один год в СИЗО, вместо того, чтобы быть признанным невиновным, вынужден неопределенное время ждать, пока будет собрана новая коллегия, с участием которой, судебное следствие будет проведено заново, - рассказывает самарский адвокат.

Дмитрий Тараборин предложил варианты решения проблемы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Именно это в середине сентября и произошло в уголовном деле по обвинению Владимира Дернова в незаконном обороте наркотическим средств, которое рассматривает Самарский областной суд. В середине сентября коллегия присяжных заседателей постановила вердикт, которым Дернов был оправдан по всем четырем эпизодам предъявленного ему обвинения. Однако огласить свой вердикт, коллегия так и не смогла.

- Суд на протяжении двух суток раз за разом удалял присяжных заседателей в совещательную комнату, для устранения противоречий в вердикте. В итоге, в пятницу, суд отложил судебное заседание на понедельник. Однако, присяжные в силу причин, о которых речь пойдет ниже, не смогли собраться, вследствие чего, судом моментально было принято решение распустить коллегию, уже де-факто постановившую свой вердикт, и собрать новую. Как выяснилось позже, у троих опоздавших присяжных были не просто уважительные причины, а конкретные обстоятельства, вызванные внешними силами, которые не позволили им до конца исполнить свой долг. Однако суд не стал идти навстречу обстоятельствам, - рассказал на пресс-конференции самарский адвокат.

Второй спикер, адвокат Вячеслав Земчихин в настоящее время представляет интересы той самой коллегии присяжных, которую распустили на этапе вынесения приговора.

Вячеслав Земчихин представил интересы присяжных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Двое присяжных, которые направлялись в суд на одной машине, были остановлены сотрудниками ДПС без веских на то оснований, а только по предположению, что якобы водитель употреблял алкоголь. В результате его дважды подвергли медицинскому освидетельствованию, сначала на месте, после чего отвезли в медицинское учреждение. Опьянения, ожидаемо, выявлено не было, однако неявка присяжного в суд была тем самым обеспечена. В свою очередь, автомобиль под управлением старшины коллегии сначала также был без всяких к тому оснований остановлен сотрудниками ДПС, а после того, как она была отпущена, в нее сзади въехал другой автомобиль, что соответственно привело к длительным разбирательствам и оформлению ДТП, и также привело к ее неявке в судебное заседание, - рассказывает Вячеслав Земчихин на пресс-конференции.

Эти события сподвигли уже бывших членов коллегии присяжных обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека в Самарской области с обращением, в котором подробно изложены описанные выше обстоятельства.

Адвокаты считают, что такие случайности едва ли случайны. Поэтому они пришли на пресс-конференцию, чтобы как можно больше людей узнали о непростой ситуации, сложившейся в системе правосудия с участием присяжных заседателей.

- Мы не обвиняем никого, мы даже уверены, что никто из суда не звонил сотрудникам ДПС. Это уже идет по накатанной, все, кто находится в системе, знают, что и как им нужно делать, для того, чтобы не дать огласить уже постановленный оправдательный вердикт. И эта работа начинается еще со стадии формулирования вопросов для коллегии присяжных таким образом, что бы на них фактически невозможно было ответить, избежав противоречий, в случае постановления оправдательного вердикта в отношении одного из обвиняемых. Это самое страшное, и это нужно менять, - говорит Дмитрий Тараборин.

В первую очередь, юристы выступают за права человека. Они задаются вопросом, как себя чувствует человек, который был в шаге от оправдания. Самое интересное, что все судебное следствие, присяжным прощались опоздания, а если по уважительной причине не мог присутствовать на заседании, то суд переносили. Однако именно на завершающем этапе коллегию распустили из-за отсутствия присяжных, у которых были уважительные причины неявки, о которых они сообщили суду.

- Подсудимого лишают шанса на оправдание. И это, как я считаю, носит системный характер. Совпадения такого уровня, когда сотрудники ДПС из 3 миллионов жителей Самарской области останавливают в одно и то же время по дороге в суд двоих присяжных, не могут быть случайными, - высказали свое мнение самарские адвокаты.

По словам юристов, такие ситуации, когда присяжных распускают сразу после того, как становится известно их оправдательное решение, случаются достаточно часто. Дмитрий Тараборин знает как минимум о двух случаях в Самарской области и многих других по России. Все это время, пока собирается новая коллегия, а на это может уйти год, его подзащитный Владимир Дернов, которого практически уже признали невиновным, проведет под арестом. Адвокаты предлагают пересмотреть действующий уголовно-процессуальный кодекс таким образом, что бы роспуск коллегии присяжных заседателей после их удаления в совещательную комнату, был возможен не иначе, как в силу установленной и проверенной в судебном заседании физической невозможности присяжного в течение длительного времени исполнять свои обязанности. Институт правосудия с участием присяжных заседателей находится под угрозой и нуждается в защите.

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