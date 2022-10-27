Бил, пока не сломался нож: КВНщика осудили за зверское нападение на пенсионерку и ее дочь-инвалида в Тольятти

Один из преступников зарезал пожилую женщину и 14 раз ударил ножом ее беспомощную дочь Фото: СУ СК по Самарской области

Самарский областной суд вынес приговор по делу о разбойном нападении на пожилую жительницу Тольятти и ее дочь-инвалида. Обвиняемыми по нему проходили 25-летний волонтер, общественник и игрок КВН Андрей Б. и его знакомый санитар – 22-летний Евгений Е. Оба получили длительные сроки лишения свободы.

Один резал, другой дежурил у двери

Все случилось вечером 9 декабря 2020 года в доме на улице Мира в Тольятти. Двое молодых людей ворвались в квартиру 91-летней Глафиры З. и ее 53-летней лежачей дочери Ирины Ш. Нападавшие знали, что женщины живут вдвоем и за них некому заступиться. Выяснил это санитар, который работал в организации по перевозке больных.

Один из парней остался у входной двери в квартиру, а другой зашел внутрь. Первой незваного гостя увидела пенсионерка, которая находилась на кухне. Она стала кричать, тогда преступник набросился на нее с ножом. Он нанес женщине как минимум четыре удара. Травмы оказались смертельными.

Затем разбойник прошел в комнату, где находилась женщина-инвалид. Он стал бить ее ножом, остановился только после 14 удара – когда клинок отломился от рукояти. Несмотря на многочисленные травмы, пострадавшая выжила.

Целью нападения был грабеж

Молодой человек решил, что обе жертвы мертвы, и стал обыскивать квартиру. Он нашел мобильный телефон, планшет и деньги. Общая сумма похищенного составила около 130 тысяч рублей. Прихватив чужое имущество, преступник вместе с подельником поспешили скрыться. К слову, чтобы их не увидели соседи пострадавших, парни заранее выкрутили в подъезде лампочки.

Вскоре после этого злоумышленников задержали сотрудники ГУ МВД по Самарской области. На время следствия молодых людей заключили под стражу. Недавно расследование было завершено, и парни оказались на скамье подсудимых.

Колония и 1,3 млн рублей компенсации

- Суд приговорил одного из обвиняемых к 18,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а второго – к 3,5 годам колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По данным региональной прокуратуры, с осужденных также взыскали 1,3 млн рублей – в счет компенсации морального вреда и материального ущерба. Отметим, пока приговор в законную силу не вступил. Молодые люди еще могут обжаловать его.

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