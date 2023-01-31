Самарский застройщик удивил скидками на квартиры

Фото: «Кошелев-Проект»

Продолжается строительство жилого комплекса «Видный 2» в «Кошелев-Парке». Уже в 2023 году покупатели получат долгожданные ключи от квартир и смогут отпраздновать новоселье.

Как раз сейчас на часть квартир действует акция – скидки до 400 тысяч рублей. Это идеальное предложение для тех, кто мечтал сменить равнодушный холод съемных квадратных метров на уютную квартиру или устал ютиться всей семьей на небольшой площади.

Фото: «Кошелев-Проект»

Дома комфорт-класса продуманы до мелочей как снаружи, так и внутри. Их особенность - комфортное благоустройство вокруг домов, яркие узнаваемые фасады, стильные и продуманные подъезды с лифтом от нулевого этажа, функциональные планировки и просторные панорамные лоджии. Среди новых преимуществ, которые анонсировал застройщик, кладовые в каждом подъезде. Наконец, можно использовать лоджию по назначению, а лыжи, коньки и велосипеды хранить в предназначенном для этого помещении на цокольном этаже. В каждом подъезде застройщик предусмотрел от 10 до 15 кладовых с уже подведенным электричеством.

Еще один приятный бонус для жителей – колясочные. Входные группы и подъезды спроектированы таким образом, что жителю не придется поднимать коляску или велосипед по лестничным пролетам, даже до 1 этажа.

ЖК «Видный 2» отличает разнообразие планировок для всех категорий покупателей. Многие квартиры предусматривают квадратные эргономичные кухни и лоджии с панорамным остеклением, на которых можно организовать зону отдыха, спортивный уголок или зимний сад. Квартиры жилого комплекса «Видный 2» сдаются в трех вариантах отделки: «Предчистовая», «Чистовая Комфорт» и «Чистовая Люкс». Отделка входит в стоимость жилья, поэтому у новоселов есть возможность сэкономить не только на цене за квадратный метр жилплощади, но и на ремонте.

С полным прайсом можно ознакомиться в отделе продаж или на сайте Koshelev-proekt.ru.

Телефон горячей линии для записи и консультаций: 8 (846) 331-3000

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