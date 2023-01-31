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Общество31 января 2023 14:00

Две жены в одной квартире: жители Самары оказались заложниками «улучшения» жилищных условий

Самарцы, которым улучшили жилищные условия ради проекта «Пять кварталов», рискуют лишиться квартир
Евгений ЕГОРОВ
Самарцы думали, что жилищный вопрос решен, но они жестоко ошибались

Самарцы думали, что жилищный вопрос решен, но они жестоко ошибались

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары оказались заложниками улучшения жилищных условий. Проект «Пять кварталов» предполагал застройку в историческом центре Самары. Воплощать проект в жизнь взялся Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Жителям домов, предполагавшихся под снос, фонд щедро улучшил условия проживания. Но уже через несколько лет оказалось, что люди живут в предоставленных квартирах «на птичьих правах» и рискуют их лишиться.

Неожиданная щедрость

Сергей (имя изменено) жил в квартире в старом доме по улице Самарской со своей женой и двумя детьми. В этой же квартире жила и бывшая жена Сергея с дочерью. Довольно непростая жизненная ситуация требовала какого-то разрешения, и тут выяснилось, что дом подлежит расселению под будущую застройку «5 кварталов». СОФЖИ не стал скупиться и предложил двум семьям разъехаться в разные квартиры. Бывшая жена Сергея с дочерью отправилась в малосемейку в районе улицы Солнечной, другая семья получила квартиру в «хрущевке» по улице Саранской (район улиц Авроры/Дыбенко). С одним нюансом - квартиры эти были переданы семьям во временное безвозмездное пользование, но продолжали оставаться в собственности СОФЖИ.

Счастливые обладатели нового жилья были уверены, что рано или поздно СОФЖИ должен передать эти квартиры городу, и тогда люди жили бы в них на законных основаниях. Но с тех пор прошло уже 7 лет, а ситуация не поменялась. Точнее, поменялась не в лучшую сторону.

Руководивший СОФЖИ Реналь Мязитов отправился за решетку за мошенничество, нынешние представители фонда не собираются передавать квартиры городу, да и считают, что не имеют на это никаких оснований.

Снова в одну квартиру

Обеспокоенные самарцы обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Парламентарий пригласил для выяснения ситуации представителей СОФЖИ и департамента управления имуществом (ДУИ) администрации Самары. Выяснилась неутешительная картина.

- Жилье предоставлялось гражданам во временное пользование. Затем им должна быть предоставлена новая квартира по программе расселения из аварийного жилья, - пояснили в СОФЖИ.

Жители обратились за помощью к депутату

Жители обратились за помощью к депутату

Фото: Евгений ЕГОРОВ

В ДУИ подтвердили, что дом по Самарской попал под расселение, и для его жителей уже куплены квартиры в новом доме по улице Татищева, в микрорайоне «Волгарь».

- Только надо понимать, чтоб не было иллюзий: по закону мы можем дать только одну квартиру - аналогичную по площади той, взамен которой она предоставляется, - сразу обозначили реальное положение дел представители департамента.

Получается, двум разъехавшимся было семьям придется вновь оказаться в одной квартире. Такой исход, судя по всему, был запланирован сразу, но в СОФЖИ людям 7 лет назад этого не сказали.

«Не хотели поднимать шум»

- Прежнему руководству СОФЖИ важно было не поднимать шум и поскорее продвинуть проект. Если бы жильцам сразу объяснили, какое жилье им впоследствии полагается и где, были бы отказы, скандалы, суды, протесты, митинги... Чтобы всего этого избежать, людям затуманили головы, предложив удобное жилье, но не объяснив, что это жилье в их собственности не окажется. И люди, сами того не ведая, оказались заложниками ситуации, которая аналогична историям с обманутыми дольщиками, - разъяснил Александр Хинштейн.

Как считают в департаменте управления имуществом, это проблема не одной-двух семей. Как выяснилось во время приема, по поводу аналогичной истории представителей департамента уже вызывали в следственный комитет. Есть иски от граждан в судах.

- Думаю, как и в историях с обманутыми дольщиками, нужно будет вырабатывать алгоритмы решений, - считает Александр Хинштейн.

В качестве одного из вариантов решения проблемы парламентарий предложил обратившимся к нему гражданам выкупить у СОФЖИ квартиры, в которых они сейчас проживают «на птичьих правах». Если жильцы согласятся на такой шаг, депутат обещал посодействовать, чтобы цена выкупа этих квартир была минимально возможной.

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