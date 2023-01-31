Две жены в одной квартире: жители Самары оказались заложниками «улучшения» жилищных условий

Самарцы думали, что жилищный вопрос решен, но они жестоко ошибались Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары оказались заложниками улучшения жилищных условий. Проект «Пять кварталов» предполагал застройку в историческом центре Самары. Воплощать проект в жизнь взялся Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Жителям домов, предполагавшихся под снос, фонд щедро улучшил условия проживания. Но уже через несколько лет оказалось, что люди живут в предоставленных квартирах «на птичьих правах» и рискуют их лишиться.

Неожиданная щедрость

Сергей (имя изменено) жил в квартире в старом доме по улице Самарской со своей женой и двумя детьми. В этой же квартире жила и бывшая жена Сергея с дочерью. Довольно непростая жизненная ситуация требовала какого-то разрешения, и тут выяснилось, что дом подлежит расселению под будущую застройку «5 кварталов». СОФЖИ не стал скупиться и предложил двум семьям разъехаться в разные квартиры. Бывшая жена Сергея с дочерью отправилась в малосемейку в районе улицы Солнечной, другая семья получила квартиру в «хрущевке» по улице Саранской (район улиц Авроры/Дыбенко). С одним нюансом - квартиры эти были переданы семьям во временное безвозмездное пользование, но продолжали оставаться в собственности СОФЖИ.

Счастливые обладатели нового жилья были уверены, что рано или поздно СОФЖИ должен передать эти квартиры городу, и тогда люди жили бы в них на законных основаниях. Но с тех пор прошло уже 7 лет, а ситуация не поменялась. Точнее, поменялась не в лучшую сторону.

Руководивший СОФЖИ Реналь Мязитов отправился за решетку за мошенничество, нынешние представители фонда не собираются передавать квартиры городу, да и считают, что не имеют на это никаких оснований.

Снова в одну квартиру

Обеспокоенные самарцы обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Парламентарий пригласил для выяснения ситуации представителей СОФЖИ и департамента управления имуществом (ДУИ) администрации Самары. Выяснилась неутешительная картина.

- Жилье предоставлялось гражданам во временное пользование. Затем им должна быть предоставлена новая квартира по программе расселения из аварийного жилья, - пояснили в СОФЖИ.

Жители обратились за помощью к депутату Фото: Евгений ЕГОРОВ

В ДУИ подтвердили, что дом по Самарской попал под расселение, и для его жителей уже куплены квартиры в новом доме по улице Татищева, в микрорайоне «Волгарь».

- Только надо понимать, чтоб не было иллюзий: по закону мы можем дать только одну квартиру - аналогичную по площади той, взамен которой она предоставляется, - сразу обозначили реальное положение дел представители департамента.

Получается, двум разъехавшимся было семьям придется вновь оказаться в одной квартире. Такой исход, судя по всему, был запланирован сразу, но в СОФЖИ людям 7 лет назад этого не сказали.

«Не хотели поднимать шум»

- Прежнему руководству СОФЖИ важно было не поднимать шум и поскорее продвинуть проект. Если бы жильцам сразу объяснили, какое жилье им впоследствии полагается и где, были бы отказы, скандалы, суды, протесты, митинги... Чтобы всего этого избежать, людям затуманили головы, предложив удобное жилье, но не объяснив, что это жилье в их собственности не окажется. И люди, сами того не ведая, оказались заложниками ситуации, которая аналогична историям с обманутыми дольщиками, - разъяснил Александр Хинштейн.

Как считают в департаменте управления имуществом, это проблема не одной-двух семей. Как выяснилось во время приема, по поводу аналогичной истории представителей департамента уже вызывали в следственный комитет. Есть иски от граждан в судах.

- Думаю, как и в историях с обманутыми дольщиками, нужно будет вырабатывать алгоритмы решений, - считает Александр Хинштейн.

В качестве одного из вариантов решения проблемы парламентарий предложил обратившимся к нему гражданам выкупить у СОФЖИ квартиры, в которых они сейчас проживают «на птичьих правах». Если жильцы согласятся на такой шаг, депутат обещал посодействовать, чтобы цена выкупа этих квартир была минимально возможной.