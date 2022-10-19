«Кипяток течет по стенам»: в Самаре жители аварийного дома из-за жадных соседей оказались в коммунальном плену

Аварийный дом в Самаре залило кипятком. Фото: скриншот видео

В Самаре жители аварийной двухэтажки на улице Каховской, 41 пожаловались на потоки кипятка, которые заливают их дом. Эмоциональное видео жители выложили в социальных сетях. Люди утверждали, что оказались в настоящем коммунальном плену. Однако выяснилось, что такая ситуация во многом сложилась из-за их же жадных соседей. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности истории.

В Самаре затопило два этажа дома

Эмоциональное видео в социальных сетях появилось вечером 18 октября. Автор видео сообщил о прорыве кипятка по двум этажам практически по всему периметру здания аварийного дома на улице Каховской, 41.

- Дом стоит буквально «на курьих ножках», люди просто боятся тут жить, - сбивчиво рассказывает автор видео. - Вчера приезжали коммунальные службы, пытались подключить отопление. Это не получилось, в результате вокруг дома все разрыли на площади метров 10-15 квадратных. Непонятно для чего это рыли, но сейчас все так и оставили. Сейчас два этажа, начиная с первого, полностью затоплены от потолка, где висят электросчетчики. Кипяток лился со стен. Дом аварийный, его должны расселить до конца 2022 года, но до сих пор ничего не произошло. А как жить здесь – большой вопрос, это просто опасно, все пропитано кипятком, а ведь скоро морозы. Дальнейшее проживание очень опасно, а переселение затягивается.

В Самаре дом залило кипятком

Журналист «КП-Самара» обратилась за разъяснениями к главе Кировского района Игорю Рудакову. Выяснилось, что дом на Каховской, 41 действительно признан аварийным и подлежит расселению.

- Расселение идет, сейчас из 12 семей в доме остается только четыре, - рассказал Игорь Рудаков журналисту «КП-Самара». – При расселении собственник квартиры на втором этаже, уезжая, срезал и забрал с собой трубы и батареи. Управляющая компания перед началом отопительного сезона там все заварила, чтобы не было протечек. И отопительный сезон начался нормально, тепло в доме появилось. Однако через несколько дней произошел порыв теплосети перед домом. Приехала аварийная бригада, порыв устранили, в дом снова пустили тепло. Однако за это время уезжающие собственники успели срезать батарею еще в одном месте. И когда в дом снова пустили отопление оттуда, естественно, хлынул кипяток.

Жители не пустили в дом аварийную бригаду

Как уверяет Игорь Рудаков, на место сразу же выехала аварийная бригада. Но коммунальщики обнаружили неожиданное препятствие.

- К моменту приезда аварийной бригады жители уже сами перекрыли кран подачи тепла и теперь попросту не пускают коммунальщиков устранить неполадки и снова подключить дом, - рассказывает Игорь Рудаков. – Утверждают, что «ждут журналистов», «ждут телевидение», хотят им показать «безобразие», и только потом пустят аварийку. Сегодня с утра бригада снова к ним ездила, чтобы все исправить, но жильцы ее снова не пустили.

Глава районной администрации сообщил, что пострадавшую квартиру №6, в которой проживает пожилая женщина, власти уже дважды пытались расселить, однако безуспешно.

- Департамент управления имуществом сначала предложил бабушке альтернативное жилье, но она отказалась туда ехать, заявив, что ей нужна денежная компенсация, - рассказал Игорь Рудаков. – Провели оценку, в соответствии с ее заключением предложили компенсацию в 1 миллион 590 тысяч рублей. Однако бабушка снова отказалась, заявив, что ей нужно больше. Причем с представителями властей общается не сама бабушка, а молодой человек, который называет себя ее внуком. Поневоле даже складывается, что с предлагаемыми условиями не согласен именно он, а не пожилая женщина, которая сейчас вынуждена жить в аварийном жилье. Сейчас достаточно пустить аварийную бригаду в дом, коммунальщики заменят батареи и дом можно будет подключить к теплу.