Владимир Путин объявил информацию о новых мерах на заседании Совета безопасности 19 октября. Фото: kremlin.ru

В среду, 19 октября, президент РФ Владимир Путин провел совещание Совета безопасности. Глава государства озвучил ряд новых мер, которые будут действовать на территории России с 20 октября. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области вводится военное положение, в 8 приграничных регионах: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области – средний уровень реагирования. В остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов начинает действовать уровень повышенной готовности. Режим базовой готовности в Самарской области вводится уже с 19 октября. Рассказываем, что это значит для жителей губернии.

На самом деле, в основном этот указ важен для губернатора региона, который теперь наделяется более гибкими полномочиями в части обеспечения безопасности территории региона.

Согласно указу президента, после введения режима базовой готовности власти могут принять решение о проведении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Полномочия властей также распространяются на реализацию мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

– Власти могут принять меры по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Охране также могут быть подвергнуты военные, важные государственные и специальные объекты, объекты, обеспечивающие жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объекты энергетики и объекты, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, – следует из документа.

В указе также обозначено, что власти могут ввести особый режим работы объектов, обеспечивающих работу транспорта, связи, коммуникаций, энергетики а также тех, что представляют повышенную опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей природной среды.

Проще говоря, губернаторы могут сами решать, где нужно усилить безопасность и какой режим ввести в частности на транспортных объектах для защиты от - например - террористических актов и недружественных действий.

В то же время в новых регионах России введено военное положение. В приграничных регионах - режим "средний уровень реагирования".