На новый жилой комплекс «Сити-Парк» действует ипотека - от 2% годовых

Фото: Корпорация Кошелев

На квартиры в новом жилом комплексе «Сити-Парк», особенность которого – необычные вентилируемые фасады, с 1 октября начала действовать субсидированная ставка. Как правило, в первый год проценты по ипотеке самые высокие, но благодаря застройщику – ООО «СЗ «Корпорация Кошелев» у будущих покупателей квартир будет возможность сэкономить семейный бюджет, например, на покупку кухни или мебели в новую квартиру. Ежемесячные платежи на весь срок кредита будут одинаковыми, субсидированная ставка уменьшает общую переплату по кредиту.

Покупатель может выбрать свой вариант программы:

-Субсидированная ставка 2% на первый год, далее 7%.

-Субсидированная ставка 4,5% на 2 года, далее 7%.

Остальные условия программы можно узнать в офисе продаж.

Ипотечный брокер компании-застройщика абсолютно бесплатно проконсультирует по условиям кредитования и поможет выбрать наиболее выгодный вариант, а менеджер отдела продаж Корпорации «Кошелев» будет сопровождать клиента на каждом этапе сделки.

В ЖК удобная инфраструктура Фото: Корпорация Кошелев

Жилой комплекс «Сити-Парк» уже сдан. Это значит, что уже сейчас можно поехать на экскурсию в новый жилой комплекс, а также оценить качество ремонта и отделочных материалов в будущей квартире.

СПРАВКА

ЖК «Сити-Парк» - это абсолютно новый, инновационный проект для «Кошелев-Парка», состоящий из 8 одноподъездных домов. Его особенность — современная архитектура с вентилируемыми фасадами, медиаэкранами и тонированными панорамными лоджиями.

Одно из главных нововведений жилого комплекса – просторные помещения для колясок и велосипедов в подъезде. В подъездах также установлены пандусы на входе и лифты на уровне нулевого этажа. Для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками такое решение значительно облегчит жизнь и позволит передвигаться в жилом комплексе без посторонней помощи.

Застройщик — ООО «СЗ Корпорация Кошелев». Проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф.

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