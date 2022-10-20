«Заставил голос в голове»: самарец, который зарезал девушку с сайта знакомств ради больной возлюбленной, изменил показания

Самарца судят за жестокую расправу над девушкой Фото: Наталья АРТЯКОВА

Самарец Евгений Мишустин, который зверски зарезал в общежитии девушку с сайта знакомств, неожиданно изменил свои показания. Об этом стало известно во время заседания суда 20 октября 2022 года. Журналист «КП-Самара» побывал на заседании и услышал новую неожиданную версию жесткого убийства Алены Кругловой.

«Нужны были деньги на лекарства»

В июне 2021 года Самару потрясла весть о жестокой расправе в одном из городских общежитий. Здесь зарезали молодую парикмахершу Алену Круглову. Правоохранители быстро нашли злоумышленника – им оказался Евгений Мишустин, с которым девушка совсем недавно до этого познакомилась на сайте знакомств.

Изначально следователи выдвинули версию, что мотивом убийства молодой парикмахерши выступили деньги, но на суде Мишустин вдруг заявил, что отказывается от своих первоначальных показаний. В ходе предварительного следствия Евгений Мишустин рассказал следователям, что пошел на убийство ради своей возлюбленной Ирины В. Как выяснилось, почти год молодой человек встречался с девушкой. В начале лета 2021 года Ирина серьезно заболела и сообщила об этом Евгению. Самарец решил во что бы то ни стало помочь девушке и найти 41 700 рублей на необходимые лекарства. Он познакомился на сайте знакомств с Аленой и решил ограбить ее.

Убил, покормил кота и пошел в магазин

Мишустин пришел к девушке домой и под предлогом сексуальных утех связал ее веревкой, которую он принес с собой вместе с канцелярским ножом. В какой-то момент Евгений схватил нож и нанес порез своей жертве по горлу, после этого он ударил девушку в шею еще три раза. После этого, Мишустин покормил кота, забрал кошелек, телефон и паспорт Кругловой и ушел в магазин за сачком для своей сестры. Деньги с карты Алены, около 50 тысяч рублей, он перевел на свой счет, а после уже необходимую возлюбленной сумму на лекарства. Ирина не знала, откуда ее парень взял деньги, но когда она получила перевод, болезнь отступила, поэтому девушка потратила деньги на себя.

«Совет воображаемого друга»»

20 октября 2022 года в Самарском областном суде Евгению Мишустину вновь дали возможность рассказать о том, что произошло. То, что рассказал убийца, подвергло присутствующих в шок.

- Убить Алену меня заставил голос в голове, - заявил подсудимый. Евгений рассказал, что с детства он может по желанию «выходить в астрал» и там он разговаривает с воображаемым другом, который дает ему советы. Евгений прислушивается к своему «другу», и в тот раз он не смог проигнорировать его. - Когда я познакомился с Аленой на сайте знакомств, она уже через несколько часов была готова на интимную связь со мной. Мой внутренний голос сказал мне, что эта девушка непорядочная и она не достойна жизни, - сказал Мишустин.

«Сжег священные письмена»

Именно так убийца на последнем заседании представил свой мотив. Чтобы у суда не возникло сомнений в его неадекватности, Мишустин рассказал и о попытке суицида, который он совершил в СИЗО. Так, по его словам, тот же голос заставил его написать священные письмена, окрапить их кровью и сжечь. Подсудимый уверяет, что порезы на его руках - это лишь часть ритуала, а не попытка лишить себя жизни. Что касается больной возлюбленной Ирины, то он и вовсе не собирался ей помогать, так как она уехала в командировку, а молодой человек заскучал и познакомился уже с другой девушкой. - Я не могу объяснить, зачем я убил Круглову. В тот момент мне казалось, что так нужно, - заявил Мишустин. После убийства самарец накрыл окровавленное тело покрывалом, сел на пол и закурил. Немного придя в себя, Евгений поспешил уйти с места преступления. Он взял ключи от квартиры, закрыл ее и ушел в магазин за сачком для своей сестры. По пути у Евгения вдруг возникла идея ограбить Круглову и он вернулся в квартиру, не боясь, что там уже могут быть полицейские.

«Проверял, как работает система»

Гособвинитель задал вопрос, почему же он вдруг изменил показания. Евгений Мишустин с ухмылкой ответил, что он просто устроил проверку следователям. - Я дал следователям мотив, чтобы посмотреть, как работает система. Я убедился, что она работает всего лишь на словах, - ухмыляется убийца. Однако суд опять же увидел противоречия в показаниях. Так, непонятно, зачем тогда Мишустин перевел деньги на лекарства Ирине, если он не хотел ей помогать. Подсудимый растерялся, но ответил, что дал ей деньги просто потому, что они у него были. Несколько часов допроса в суде Евгений Мишустин отказывался от своих показаний, которые он давал ранее. Во время ответов на вопросы, Мишустин вел себя крайне самоуверенно, несколько раз получал замечания от судьи за саркастические высказывания. Стоит отметить, что судебное следствие по данному делу еще не закончено. На следующей неделе будут рассмотрены появившееся ходатайства. Если же таковых не будет, то начнутся прения сторон.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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