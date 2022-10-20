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Происшествия20 октября 2022 11:42

Убил ради мобильника и удочек: под Самарой нашли виновника жестокой расправы над пожилым рыбаком

Под Самарой оперативники задержали виновника жестокой расправы над пожилым рыбаком
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мужчины познакомились во время совместной рыбалки, после чего между ними началась ссора. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Мужчины познакомились во время совместной рыбалки, после чего между ними началась ссора. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Криминальная история развернулась в селе Лопатино осенью 2022 года. Один из местных жителей прогуливался у водоема, когда обнаружил труп 71-летнего мужчины. Признаки насильственной смерти были видны невооруженным глазом – у погибшего обнаружились множественные ранения головы. Прохожий обратился в полицию.

Оставил тело на тропинке, а велосипед сбросил в реку

Информация о том, что у водоема обнаружено тело мужчины, поступила полицейским 10 октября текущего года. Оперативники установили личность погибшего – им оказался 71-летний рыбак из Лопатино. Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что у убитого были при себе удочки и сотовый телефон, однако они исчезли.

– Со слов свидетелей оперуполномоченные составили и распространили ориентировку с описанием похищенных у погибшего удочек и сотового телефона, провели анализ телефонных соединений с места происшествия. Также была проведена проверка возможного сбыта краденного, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Место убийства было тщательно исследовано при помощи служебных собак. Во время проверок у пруда оперативники нашли велосипед, принадлежавший погибшему – он лежал с зарослях камыша. Личность предполагаемого убийцы все еще оставалась загадкой, разгадать которую помогли местные жители.

– Во время опроса была получена информация о том, что к преступлению может быть причастен 29-летний мужчина, проживающий на территории одного из СНТ. Он безработный, ведет асоциальный образ жизни, – пояснили в региональном ГУ МВД.

Велосипед погибшего был обнаружен в зарослях камыша. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Велосипед погибшего был обнаружен в зарослях камыша. Фото: ГУ МВД по Самарской области

После установления примет подозреваемого и выяснения его места жительства он был задержан. Выяснилось, что житель СНТ ранее был судим за кражу. Предполагаемый убийца был доставлен в отдел полиции, где подтвердилась информация о его причастности к преступлению.

Познакомились во время рыбалки

К расследованию преступления подключились сотрудники регионального СУ СК. Во время допроса 29-летний задержанный рассказал, что был мало знаком с погибшим – они познакомились прямо в день убийства во время совместной рыбалки.

– По словам задержанного, они рыбачили и пили спиртные напитки. В ходе разговора между мужчинами произошла ссора, после которой подозреваемый ушел домой, однако через некоторое время новые знакомые вновь встретились, – поделились в СУ СК по Самарской области.

Столкнувшись с будущей жертвой, подозреваемый продолжил конфликт. На фоне взаимных оскорблений между мужчинами вспыхнула крупная ссора, которая переросла в драку. Рукоприкладство закончилось гибелью пенсионера.

– В ходе конфликта подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов топором по голове. Далее мужчина покинул место происшествия, забрав телефон и велосипед погибшего, который впоследствии выкинул в озеро, – информируют в СУ СК по региону.

«Он попытался от меня уйти, и я его ударил»

Во время следственных мероприятий подозреваемый рассказал жуткие подробности произошедшего. По словам 29-летнего мужчины, после первого конфликта он дошел до тропинки. Обернувшись, заметил пенсионера – тот ехал к нему на велосипеде.

– Смотрю – а он уже подъезжает на велосипеде. Мы с ним начали переходить на личности, посылали друг друга. Он начал от меня уходить, пытался спуститься вниз. Тогда я нанес ему два удара, – рассказывает задержанный.

Во время следственных мероприятий подозреваемый подробно рассказал о преступлении. Фото: СУ СК по Самарской области

Во время следственных мероприятий подозреваемый подробно рассказал о преступлении. Фото: СУ СК по Самарской области

После расправы над стариком мужчина взял его велосипед и выкинул в озеро. Орудие преступления он спрятал в пакет с удочками.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Он задержан, в ближайшее время следователи выступят перед судом с ходатайством об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.

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