Убил ради мобильника и удочек: под Самарой нашли виновника жестокой расправы над пожилым рыбаком

Мужчины познакомились во время совместной рыбалки, после чего между ними началась ссора. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Криминальная история развернулась в селе Лопатино осенью 2022 года. Один из местных жителей прогуливался у водоема, когда обнаружил труп 71-летнего мужчины. Признаки насильственной смерти были видны невооруженным глазом – у погибшего обнаружились множественные ранения головы. Прохожий обратился в полицию.

Оставил тело на тропинке, а велосипед сбросил в реку

Информация о том, что у водоема обнаружено тело мужчины, поступила полицейским 10 октября текущего года. Оперативники установили личность погибшего – им оказался 71-летний рыбак из Лопатино. Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что у убитого были при себе удочки и сотовый телефон, однако они исчезли.

– Со слов свидетелей оперуполномоченные составили и распространили ориентировку с описанием похищенных у погибшего удочек и сотового телефона, провели анализ телефонных соединений с места происшествия. Также была проведена проверка возможного сбыта краденного, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Место убийства было тщательно исследовано при помощи служебных собак. Во время проверок у пруда оперативники нашли велосипед, принадлежавший погибшему – он лежал с зарослях камыша. Личность предполагаемого убийцы все еще оставалась загадкой, разгадать которую помогли местные жители.

– Во время опроса была получена информация о том, что к преступлению может быть причастен 29-летний мужчина, проживающий на территории одного из СНТ. Он безработный, ведет асоциальный образ жизни, – пояснили в региональном ГУ МВД.

Велосипед погибшего был обнаружен в зарослях камыша. Фото: ГУ МВД по Самарской области

После установления примет подозреваемого и выяснения его места жительства он был задержан. Выяснилось, что житель СНТ ранее был судим за кражу. Предполагаемый убийца был доставлен в отдел полиции, где подтвердилась информация о его причастности к преступлению.

Познакомились во время рыбалки

К расследованию преступления подключились сотрудники регионального СУ СК. Во время допроса 29-летний задержанный рассказал, что был мало знаком с погибшим – они познакомились прямо в день убийства во время совместной рыбалки.

– По словам задержанного, они рыбачили и пили спиртные напитки. В ходе разговора между мужчинами произошла ссора, после которой подозреваемый ушел домой, однако через некоторое время новые знакомые вновь встретились, – поделились в СУ СК по Самарской области.

Столкнувшись с будущей жертвой, подозреваемый продолжил конфликт. На фоне взаимных оскорблений между мужчинами вспыхнула крупная ссора, которая переросла в драку. Рукоприкладство закончилось гибелью пенсионера.

– В ходе конфликта подозреваемый нанес оппоненту несколько ударов топором по голове. Далее мужчина покинул место происшествия, забрав телефон и велосипед погибшего, который впоследствии выкинул в озеро, – информируют в СУ СК по региону.

«Он попытался от меня уйти, и я его ударил»

Во время следственных мероприятий подозреваемый рассказал жуткие подробности произошедшего. По словам 29-летнего мужчины, после первого конфликта он дошел до тропинки. Обернувшись, заметил пенсионера – тот ехал к нему на велосипеде.

– Смотрю – а он уже подъезжает на велосипеде. Мы с ним начали переходить на личности, посылали друг друга. Он начал от меня уходить, пытался спуститься вниз. Тогда я нанес ему два удара, – рассказывает задержанный.

Во время следственных мероприятий подозреваемый подробно рассказал о преступлении. Фото: СУ СК по Самарской области

После расправы над стариком мужчина взял его велосипед и выкинул в озеро. Орудие преступления он спрятал в пакет с удочками.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Он задержан, в ближайшее время следователи выступят перед судом с ходатайством об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.