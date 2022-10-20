Мундиры, сирены и кавалерия: показываем, как прошел гарнизонный строевой смотр МВД и Росгвардии в Самаре

На площади Куйбышева прошел гарнизонный строевой смотр МВД и Росгвардии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 октября 2022 в Самаре прошел гарнизонный строевой смотр подразделений МВД и Росгвардии. На площади Куйбышева наряды, заступающие на службу по охране общественного порядка, показали свое оснащение и выправку, а также прослушали совместный инструктаж. Журналист «КП-Самара» побывала на месте событий. Показываем, как прошел строевой смотр.

Руководство областного главка МВД и Управления Росгвардии Самарской области проверило готовность к охране общественного порядка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На площади Куйбышева собрались представители различных подразделений, объединенных одной задачей – обеспечить порядок на улицах города. ГИБДД и патрульно-постовая служба, кинологи, конная полиция и сотрудники Росгвардии демонстрировали прекрасную строевую выправку и средства, с помощью которых они обеспечивают круглосуточную бесперебойную работу. Руководство областного главка МВД и Управления Росгвардии Самарской области проверило готовность к охране общественного порядка и провело совместный инструктаж заступающих на службу нарядов.

В смотре участвовали кинологи со служебными собаками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед началом развода личный состав поощрили за добросовестное выполнение служебных обязанностей. А затем до личного состава довели ориентировки на разыскиваемых преступников, информацию о похищенных ценных вещах и автотранспортных средствах. После этого стражи порядка получили приказ о заступлении на службу по охране общественного порядка.

Конная полиция следит за порядком на улицах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гарнизонный смотр продолжили показательные выступления полицейских отряда специального назначения «Гром» УНК, отдельной специальной роты ДПС ГИБДД и Центра кинологической службы ГУ МВД России по Самарской области.

Затем начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, заместитель начальника Управления Росгвардии Самарской области полковник полиции Айбулат Сатвалдыев и начальник Управления МВД России по г. Самаре полковник полиции Дмитрий Урюпин проверили знание законов, экипировку и обмундирование полицейских, укомплектованность патрульных автомобилей, исправность световых сигналов и громкоговорящих устройств.

Руководство проверило оснащенность подразделений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сегодняшний развод прошел хорошо, хотя нам есть куда стремиться и мы будем совершенствоваться и дальше. Работа нарядов по охране общественного порядка имеет огромное значение и руководство ГУ МВД по Самарской области уделяет ей большое внимание, - отметил Игорь Иванов. - В том числе огромное значение придается Добровольным народным дружинам. Уверен, что все вместе путем взаимодействия мы сможем обеспечить охрану общественного порядка в Самаре. Конечно, есть отдельные рабочие моменты, когда где-то полиции не хватает, мы их видим, работаем над ними. Уверен, что за счет работы с ЧОПами, с ДНД, с привлечением граждан мы обеспечим присутствие во всех кварталах, чтобы жители Самары были уверены в своей безопасности.

Гарнизонный смотр завершился торжественным маршем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершился гарнизонный строевой смотр торжественным маршем сотрудников самарской полиции, Управления Росгвардии по Самарской области, инспекторов ГИБДД, полицейских патрульно-постовой службы, кинологов и полицейской кавалерией. А закрывала строй колонна из служебных автомобилей.