Бросали шутихи с балкона: в Тольятти мужчина и 10-летний мальчик закидали прохожих петардами

Хулиганы устроили "обстрел" людей петардами у дома № 71 по улице Лизы Чайкиной Фото: СОЦСЕТИ

В Тольятти завелись опасные шутники. В один из дней октября 2022 года они забросали прохожих петардами. Снаряды кидали прямо под ноги людей с балкона седьмого этажа дома № 71 по улице Чайкиной. К счастью, все отделались только испугом, никто не пострадал.

Один поджигал от сигареты, другой бросал

На хулиганов в соцсетях пожаловались местные жители. По их словам, «обстрел» шутихами устроили мужчина и подросток. Взрослый поджигал петарды от прикуренной сигареты и передавал их ребенку. А мальчик уже кидал опасные снаряды вниз, лишь чудом не задев людей.

— Сначала петарда взорвалась позади моего мужа, который заходил в подъезд. Затем вспышка была над головой девушки. Также петарды падали на припаркованные у дома машины, рядом с пожилыми людьми, семьей с ребенком, — поделилась в соцсетях свидетельница происшествия.

По словам женщины, очевидцы вычислили, откуда летели шутихи, и даже попытались поговорить с хулиганами. Однако те дверь им не открыли и извиняться за свой поступок не стали.

Хулиганов накажут

Одна из местных жительниц, рядом с семьей которой взорвалась брошенная петарда, обратилась в полицию. Как выяснили правоохранителями, побросать петарды в прохожих решили 10-летний мальчик и 45-летний знакомый его матери.

— Мужчина поджигал петарды от прикуренной сигареты и передавал мальчику, чтобы тот кидал их с балкона. Когда они увидели, что проходящие внизу люди заметили их, то вернулись в квартиру, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

После проверки правоохранители составили в отношении матери школьника протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Ей грозит штраф до 500 рублей. Ее знакомого, который учил ребенка плохому, могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Материалы в отношении мужчины передали в надзорный орган Тольятти для принятия решения. Его проступок может потянуть на куда больший штраф — от 5 до 15 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал