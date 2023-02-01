Феерические костюмы, бегемоты и синий джинн: чем удивит самарцев новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»

Впервые в Самаре Гия Эрадзе представит новое грандиозное шоу Фото: Наталья АРТЯКОВА

«Добрый путник, войди в славный город Багдад…», - пелось в песне из легендарного диснеевского мультфильма «Алладин». Все мы помним историю по босого мальчугана, который по воле случая стал хозяином волшебной лампы с джинном внутри. Знаменитый российский цирковой продюсер Гия Эрадзе решил по-своему рассказать эту сказочную историю и создал уникальное цирковое шоу в формате спектакля. Шоу получило название «Песчаная сказка». Журналисту «КП-Самара» представилась возможность увидеть своими глазами грандиозное шоу в рамках пресс-показа, а также пообщаться с самими цирковыми артистами.

Для самарских журналистов провели пресс-показ Фото: Наталья АРТЯКОВА

Единый спектакль с цирковыми номерами

На арене Самарского государственного цирка имени Олега Попова впервые покажут не просто акробатические номера и чудеса дрессировки диких животных, здесь с 4 февраля 2023 года начнется самый настоящий спектакль с цирковыми артистами, животными и настоящим балетом. Шоу Гии Эрадзе известны во всем мире благодаря не только красивым и сложным номерам, но и феерическим костюмам, в которых выступают артисты. Гия Эрадзе сам придумывает номера, декорации, антураж, от которых у зрителей бегут мурашки. Новое шоу «Песчаная сказка» не стало исключением, однако в этот раз цирковой гений отошел от привычного сценария.

- Все шоу представляет собой единый спектакль, в который мастерски вплетены цирковые номера. У нас есть главные герои – Алладин и джинн, которые являются своеобразной связкой. Мы готовы удивить Самару новым видением цирка, вы будете в шоке и в восторге одновременно, - уверены артисты цирка Гии Эрадзе.

Авторские декорации и эксклюзивные костюмы Фото: Наталья АРТЯКОВА

Долой стереотипы

Самарцы увидят не только интригующие акробатические трюки от мастеров российского цирка, но и сами станут героями сказки про волшебную лампу. Гия Эрадзе ломает стереотипы и вместо разукрашенного привычного клоуна с красным носом в зрительный интерактив вступит красивый импозантный Алладин в исполнении Константина Асташова, который до слез рассмешит как детей, так и взрослых.

- Современный мир не стоит на месте, и мы двигаемся вперед вместе с ним. Конечно, в моем выступлении будут репризы, которые так любят зрители, но все же большее внимание будет уделяться им самим. Мы будем делать селфи, общаться, играть и смеяться. Никто не останется без внимания, - говорит артист, который будет исполнять главную роль в «Песчаной сказке».

Гия Эрадзе решил отойти от стандартов и показать что-то новое зрителю Фото: Наталья АРТЯКОВА

Собаки, верблюды и «паровозик» из бегемотов

Супруги Константин Растегаев и Екатерина Запашная готовы впечатлить жителей Самары своим очень чувственным и красивым номером воздушной гимнастики. Екатерина помимо эквилибристики занимается дрессировкой собак, девушка покажет номер с дюжиной самоедов.

Титулованные артисты Росгосцирка покажут лучшие номера Фото: Наталья АРТЯКОВА

Но «Песчаная сказка» не может быть по-настоящему восточной без представителей местной фауны. На арену самарского цирка выйдут королевские верблюды, которые под руководством своих дрессировщиков будут изображать караваны и удивлять зрителей своими истинно королевскими размерами и великолепной густой шевелюрой.

В шоу приняли участие более 100 артистов Фото: Наталья АРТЯКОВА

Заслуженный артист РФ и Азербайджанской ССР Тофик Ахундов вместе со своей супругой приготовили для зрителей номер с бегемотами. Многотонные гиппопотамы словно пушинки будут забираться на возвышенности и даже сделают импровизированный «паровозик», цепляясь за спины друг друга. По словам дрессировщиков, бегемоты – одни из самых сложных животных в цирке, но Тофику удалось найти общий язык со своими подопечными и здоровяки с удовольствием перекатываются по арене, демонстрируя свои животы и зубки.

Заслуженный артист цирка Тофик Ахундов и его супруга смогли приручить многотонных бегемотов Фото: Наталья АРТЯКОВА

Уникальный цирковой спектакль Гии Эрадзе «Песчаная сказка» начнется в Самарском цирке имени Олега Попова уже в эти выходные. Не упустите шанс насладиться феерическим выступлением цирковых артистов высокого класса и погрузиться вместе с ними в восточную сказку.

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