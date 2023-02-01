«Все стояли вокруг и смотрели»: драка школьников в Тольятти чуть не обернулась трагедией

Полиция быстро среагировала на тревожный сигнал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти конфликт между школьниками чуть не закончился трагедией. Один из подростков накинулся на второго с кулаками, а еще несколько стояли вокруг и смотрели. Жертву повалили на землю и принялись пинать ногами. От серьезных увечий паренька спасло только вмешательство неравнодушного очевидца. Мужчина выбежал на улицу, снимая происходящее на видео. Запись он выложил в социальных сетях.

«Никто не заступился»

Все произошло днем во вторник, 31 января 2023 во дворе дома на улице Баныкина. Как рассказал сам очевидец, один из школьников начал избивать другого. Потом повалил его на землю.

- Он не остановился на этом, стал избивать его ногами, а остальные ребята просто стояли вокруг и смотрели, - рассказывает мужчина. - Получается, они его поощряли! И никто даже не подумал заступиться, когда били лежачего!

Мужчина не выдержал и выбежал из дома, чтобы разогнать подростков. При этом он снимал все на видео. На записи видно, как мальчик в синей куртке, съежившись, неподвижно лежит на снегу, закрывая лицо руками.

Неравнодушный горожанин разогнал агрессоров и отчитал их. Увидев камеру, они сразу закрыли лица шарфами и ретировались.

Мужчина помог пострадавшему школьнику подняться, расспросил о самочувствии и пообещал обратиться в полицию. Выяснилось, что помощь пришла вовремя, и драка обошлась без серьезных телесных повреждений.

Обошлось без повреждений

Выложенное в соцсетях видео сразу же привлекло внимание правоохранителей. Полицейские уже выяснили личность пострадавшего мальчика

- Мы выявили в соцсетях видео, в котором на снегу лежит подросток, которого якобы избил сверстник, - прокомментировали в ГУ МВД по Самарской области. - Сейчас информация зарегистрирована в дежурной части отдела полиции. Сотрудниками полиции установлена личность подростка. Это мальчик 2014 года рождения.

В полиции пояснили, что на момент осмотра видимых телесных повреждений у пострадавшего не было обнаружено.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают других участников события и выясняют все обстоятельства произошедшего, - пояснили в ГУ МВД.