«Пригодится в бою»: в Самаре стартовал чемпионат по зимнему офицерскому троеборью

Почти 60 военнослужащих прибыли в Самару на чемпионат по зимнему офицерскому троеборью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стрельба из пистолета, плавание вольным стилем и лыжная гонка. В Самаре на базе самарского филиала ЦСКА и Министерства спорта 63 региона прогремело открытие чемпионата Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью. Столица губернии собрала около 60 военнослужащих. Каждый приехал за победой. Журналисты «КП-Самара» побывали на первом дне состязаний и познакомились с участниками.

Три дисциплины, три дня и три возрастные группы. Состязания пройдут с 1 по 3 февраля 2023 года. 16 сборных команд представляют воинские части и соединения округа, а также военные вузы, дислоцированные в Самаре, Екатеринбурге, Тольятти, Новосибирске, Тюмени, Пензе, Ульяновске, Вольске, Омске, а также Оренбурге. Борьба за победу будет тяжелой.

В 2023 впервые участие в чемпионате приняли девушки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

-Уровень подготовки, конечно, очень высокий. Из 16 команд у нас 15 мастеров спорта и 8 кандидатов, еще 3 спортсмена 1 разряда. Остальные — массовый разряд, - поделился с журналистом «КП-Самара» главный судья чемпионата Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью, судья всероссийской категории Сергей Демихов.

По словам организаторов, в 2023 году впервые участие в соревнованиях приняли и девушки.

-На подобных состязаниях прекрасные дамы у нас впервые. В будущем хочется, чтобы они принимали участие в чемпионате Вооруженных сил. Активно сейчас занимаемся этим вопросом,- говорит Сергей Лемехов. - Обстановка сейчас такая, что все должны обладать хорошей подготовкой вне зависимости от пола.

Конечно, мужчины в физической силе превосходят женщин. Поэтому и состязаться с ними трудновато. Например, в плаванье и лыжах. Там и нормативы разные, чего не скажешь о стрельбе. Здесь всех на равных. Как раз сегодня спортсмены показали, как умеют обращаться с пистолетом Макарова.

- Женщины стреляют очень даже неплохо. В этом деле даже есть преимущества. У дам терпения больше, - поделилась участница из Тольятти, капитан Юлия Постникова. - Конечно, всегда хочется быть первой, одержать победу. Однако на этом я стараюсь не заострять особого внимания, к любому делу отношусь с душой и любовь. От этого и получаю и энергию, и удовлетворение.

В стрельбе, по словам девушки, самое главное — правильная позиция и полная концентрация внимания.

Дальше атлетов ждет плавание вольным стилем на 100, 200 и 300 метров и гонка на лыжах (тоже вольным стилем) на дистанциях 5 и 10 километров.

Победители представят ЦВО на чемпионате Вооруженных сил РФ по офицерскому троеборью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

-В такое сложное время надо привлекать всех военнослужащих к военно-прикладным видам спорта. Я считаю это очень важно. Например, офицерское троеборье пригодится в бою. Каждый военнослужащий должен уметь метко стрелять, бегать и плавать, - объяснил майор, помощник командира по физической подготовке войсковой части бригады РХБ защиты, мастер спорта по военно-спортивному многоборью Виктор Захаров.

Победители определятся в трех возрастных группах: до 30 лет, от 30 до 40 лет и старше 40 лет. Лучшие спортсмены попадут в сборную команду, которая представит ЦВО на чемпионате Вооруженных сил РФ по офицерскому троеборью. Он пройдет в Костроме с 1 по 4 марта.