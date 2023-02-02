Прикрывали спины товарищей и отражали вражеские атаки: самарские бойцы рассказали о подвигах на СВО

За мужество и отвагу защитники Отечества были награждены медалями. Фото: правительство Самарской области

Обстрелы и атаки, борьба за жизнь и будущее своих детей, а вместе с ними – боевой настрой и надежное плечо товарища. Любая битва – это тяжелое, мрачное испытание, оставляющее глубокий отпечаток на душе бойца. Тем не менее, защитники Отечества проходят его стойко и мужественно, ежедневно доказывая, чего стоит отвага и вера в победу. В числе истинных героев – военнослужащие из Самарской области. Они совершили настоящие подвиги во время СВО, за что получили заслуженные награды.

Спас колонну с боеприпасами от атаки противника

Прапорщик Юрий Лобанов во время спецоперации командовал мотострелковым отделением. Его бойцам поступила задача: обеспечить безопасность колонны с боеприпасами во время перемещения в другую точку. Трудности наступили практически сразу – на колонну напал противник.

– Противник, желая перекрыть возможность подвоза боеприпасов и тылового обеспечения на передовые позиции, предпринял попытку атаковать колонну, открыв пулеметный и минометный огонь, – рассказали в правительстве Самарской области. – Тогда в дело вмешался Юрий Лобанов.

Военнослужащий переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям противника. В результате врагам пришлось прятаться от ответного удара мотострелков, и они не смогли продолжить нападение на российскую технику. Колонна вырвалась и продолжила путь.

А Юрию пришлось продолжить оборону – рядом с боевой машиной пехоты взорвалась артиллерийская мина. Техника была повреждена и остановила ход.

– Оставшись отрезанным от основных сил, Юрий Лобанов доложил командованию о нападении, после чего организовал круговую оборону и приступил к отражению наступления превосходящих сил националистов, – поделились региональные власти.

Ситуация – страшная, однако Юрий Лобанов отмечает: на протяжении всей службы его сопровождали крепкие, отважные сослуживцы.

– Со мной были молодые и храбрые парни, с боевым настроем. Все помогали друг другу, – отметил Юрий Лобанов. – Мы идем не за наградами, а затем, чтобы защищать свою страну, своих родных и близких.

Позицию Юрия Лобанова поддерживает и другой участник СВО – старший лейтенант Виктор Кармишин. Он является ведущим специалистом-экспертом военного комиссариата Самарской области. Мужчина получил ранение во время участия в СВО, ему в ногу попал осколок снаряда. Виктор признается: травма – дело излечимое. Основная задача каждого бойца – исполнить свой долг.

– Мы шли не ради медалей, а выполнять свой воинский долг. Ситуации были разные, тяжелые, сложные, и мы всегда выходили из них с честью. Военные медики оказали помощь, благодаря им остался жив. Страна и родной регион нас не бросают, – поделился Виктор Кармишин.

Получили заслуженные награды

В четверг, 2 февраля 2023 года, в День воинской славы России – 80-й годовщины Сталинградской битвы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил героев-земляков. Юрию Лобанову он вручил медаль Суворова, Виктору Кармишину – медаль «За отвагу». Государственные награды также получили сотрудники военного комиссариата, которые защищают Родину на передовой с начала СВО, добровольцы и мобилизованные жители региона. В числе награжденных и бойцы, которые спасали раненых при обстреле в Макеевке в новогоднюю ночь.

– Уверен, о ваших свершениях и подвигах люди будут помнить всегда. И также через поколения вспоминать о том, как вы отстояли независимость нашего Отечества, мирное небо над Самарской областью, всей Россией, защитили честь и достоинство нашей страны, – обратился к бойцам Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил бойцов за храбрость, мужество и самоотверженность.

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