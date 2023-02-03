В Самаре женщина-охранник и сотрудница школы спасли детей от неадеквата с гранатой

Сотрудниц ЧОО и школы наградили за бдительность и грамотные действия при ЧП / Фото: hinshtein.ru

В четверг, 2 февраля 2023 года, в Самаре наградили сотрудниц одной из школ города. Они предотвратили возможную беду — остановили неадекватного мужчину, который заявился в образовательное учреждение с гранатой.

В кармане нашли гранату

Все случилось несколько дней назад. В школу зашел неизвестный мужчина. Он вел себя странно и явно находился в неадекватном состоянии. На него сразу же обратили внимание женщина-охранник и еще одна сотрудница учебного заведения. Они не дали ему пройти дальше в школу и вызвали на место правоохранителей.

- Гражданина досмотрели. В кармане у него оказалась учебная гранта. К счастью, без запала. Какие человек вынашивал цели, пока неизвестно. В этом разбирается следствие, - рассказал начальник Управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили по факту произошедшего уголовное дело. В настоящее время с мужчиной проводят следственные действия. Стражи порядка выясняют, зачем самарец пришел в школу с боеприпасом и что хотел сделать.

Наградили за бдительность

Сотрудников частной охранной организации и школы наградили за грамотные действия при ЧП. Их отметили за бдительность и четкое следование должностным инструкциям. Женщин наградили глава самарской Росгвардии и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Они вручили дамам цветы и благодарности.

— Если все наши сотрудники школ будут всегда действовать так же безупречно, четко и слаженно, у нас не будут происходить никакие негативные и неприятные ситуации, — отметил парламентарий.

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