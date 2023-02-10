Более 75 тысяч экземпляров из 150 стран мира: в Самаре появился уникальный демонстрационный зал «Умный дом бабочек»

Уникальный демонстрационный зал открылся в корпусе Самарского университета / Фото: ssau.ru

В Самаре появилось необычное научное пространство – «Умный дом бабочек». В основе экспозиции уникальная коллекция человека с говорящей фамилией – Сергея Сачкова. Он собирал ее более 40 лет.

Одна из крупнейших коллекций в России

Сергей Сачков собирал коллекцию бабочек около 40 лет / Фото: bfhouse.ssau.ru

– Сергей Сачков – доктор биологических наук Самарского университета имени академика С.П. Королева. Его коллекция состоит из 75 тысяч экземпляров из регионов России и более чем 150 стран Африки, Северной и Южной Америки, Южной Азии и Европы, – рассказали в пресс-службе вуза.

Идея создать интерактивный «Умный дом бабочек» принадлежит президенту Самарского университета Виктору Сойферу. Он выступил с этим предложением в 2022 году. Власти региона поддержали его, и вот 8 февраля 2023 года необычный музей распахнул свои двери для посетителей.

Живые и оцифрованные бабочки

В «Умном доме бабочек» есть красочные стенды, на которых размещены бабочки из Среднего Поволжья и их экзотические родственники. Также там есть интерактивный стол, где можно посмотреть фотографии и описание 100 экземпляров бабочек. В дальнейшем коллекцию Сергея Сачкова планируется оцифровать полностью.

Интерактивный стол, где можно посмотреть фотографии и описание 100 экземпляров бабочек / Фото: ssau.ru

Кроме того, в новом пространстве разместили лабораторно-лекционную зону с микроскопами. Посетители смогут там рассмотреть насекомых во всех деталях и посмотреть лекции и научные фильмы. Еще одна интересная особенность – живые бабочки, для которых создали необходимые температуру и влажность. На стеллажах также есть террариумы для куколок и гусениц.

На стендах размещены бабочки из Среднего Поволжья и их экзотические родственники / Фото: Юлия Рубцова

Виртуальный мир крылатых красавиц

В «Умном доме бабочек» сделали и большую VR-зону, где посетители смогут погрузиться в виртуальный мир крылатых красавиц. Специальные очки за считанные мгновения способны перенести человека в нацпарк «Самарская лука» и показать бабочек в естественной среде обитания. Аватар внутри виртуальной реальности расскажет все о той или иной бабочке, чем она отличается от своих собратьев.

Посетители "Умного дома бабочек" смогут погрузиться в виртуальный мир крылатых красавиц / Фото: bfhouse.ssau.ru

Отметим, коллекция чешуекрылых будет интересна и школьникам, и студентам, а также другим жителям и гостям Самары. Демонстрационный зал открыт для посещения в корпусе университета на улице Академика Павлова, 1. В перспективе «Умный дом бабочек» может стать одной из визитных карточек региона.

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