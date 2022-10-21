«Для нас это был хороший матч»: что сказали после игры «Крыльев Советов» с «Зенитом» 20 октября 2022

Игорь Осинькин после матча поблагодарил своих футболистов Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» 20 октября в четвертом туре группового этапа Кубка России на выезде в Санкт-Петербурге уступили «Зениту» со счетом 1:2. У «Крыльев» единственный гол забил полузащитник из Сербии Александр Чиркович, а у питерской команды дубль оформил хорошо известный самарским болельщикам Иван Сергеев, который в составе волжан становился лучшим бомбардиром ФНЛ.

Рассказываем, что сказали после матча главные тренеры «Крыльев Советов» и «Зенита».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: «Счет мог быть и крупнее»

Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» отметил, что его команда в первом тайме оказалась не очень активна, в то время как соперник доминировал. Во втором тайме, по его мнению, «Крыльям» удавалось лучше переходить из обороны в атаку и в целом агрессивно атаковать, что и привело к забитому голу. «Но если брать все 90 минут, то счет мог быть и крупнее», - сказал Осинькин.

Также главный тренер рассказал, о чем он поговорил со своими игроками непосредственно после финального свистка. «Ребят поблагодарил и сказал, что для нас это был хороший матч», - сказал Осинькин.

После этого матча самарцы занимают второе место в группе B. Осинькин считает, что это наиболее оптимальное положение на настоящий момент. По его мнению, лучше попасть в плей-офф Пути РПЛ, поскольку матч с мотивированной командой Первой лиги может оказаться очень непростым. «Мы бы хотели занять второе место, но у нас очень сложная группа», - сказал Осинькин.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак: «Жалко, что не победили более крупно»

«Победа есть победа, команду поздравляю. Жалко, что не победили более крупно», - сказал после матча Сергей Семак. Он отметил, что игра получилась интересной, в первом тайме удавалось контролировать ход матча, но пропущенный мяч сделал игру более волнительной, когда и «Крылья» хотели сравнять, и «Зенит» стремился упрочить преимущество.

Свой ближайший матч «Крылья» теперь проведут в Екатеринбурге, где встретятся с «Уралом» в 14-м туре РПЛ 24 октября. В Кубке следующая для самарцев игра пройдет 9 ноября, на домашнем поле команда примет московский «Спартак».

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