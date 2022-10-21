Платят не все: эксперты рассказали, кто получает квитанции ЖКУ с оплатой за детские площадки в Самаре

Оказалось, что за содержание детских площадок платят отдельные категории жителей губернии. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В октябре 2022 года жителей Самарской области взбудоражила информация о том, что в квитанциях ЖКУ появится дополнительная строка. Сообщалось, что в ней будет указана оплата за содержание и ремонт детских площадок, расположенных во дворах многоквартирных домов. Самарцы оказались крайне удивлены «новым» решением, однако выяснилось, что подобная практика уже существует в регионе. «КП-Самара» выяснила подробности.

За содержание площадок платят отдельные категории жильцов

Жильцы МКД действительно платят за детские площадки, но при определенных условиях. Об этом «КП-Самара» рассказал председатель комиссии по строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских.

– Жильцы оплачивают содержание и ремонт детских площадок в том случае, если эти площадки включены в состав общего имущества дома. Тогда собственники отвечают за их эксплуатацию, обслуживание, – пояснил Виктор Часовских. – Но в случае, если соответствующее решение не было принято на общем собрании жильцов, площадка считается муниципальной.

Детские площадки, находящиеся в собственности муниципалитета, полностью находятся на его контроле. Жильцы не отвечают за их ремонт и содержание.

Практика уже работает

Виктор Часовских отмечает: в Самарской области несколько детских площадок уже находятся в собственности жильцов, поэтому практика далеко не новая. Пример тому – объекты, которые появились во дворах МКД в рамках губернаторского проекта «СОдействие».

– В условиях проекта обозначено, что участники должны предоставить протокол о принятии объектов в собственность. После этого детская площадка принадлежит им, деньги на ее содержание собираются по одноименной строке. Она указана в квитанциях ЖКУ, – отмечает Виктор Часовских. – Еще раз повторю: все зависит от того, кому принадлежит площадка. Если ей владеют собственники, то они отвечают за нее в полной мере – как за эксплуатацию, так и за обслуживание.