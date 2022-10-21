«Избили по закону Шариата»: в Самарской области сельчан, напавших на школьницу из-за купальника, до сих пор не наказали

Школьницу избили, потому что она могла соблазнить сельских мужчин Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Избили по закону Шариата», - именно так сказал назвавшийся гражданином Украины Семен (имена героев изменены – прим. ред.), когда отец 14-летней (на тот момент) Яны приехал к магазину, где избили его дочку. Яна с друзьями отдыхала на пляже в поселке Междуреченск, по дороге домой в соседнее село они решили зайти в местный магазин, чтобы купить прохладительных напитков. Там они столкнулись с местными жителям. Трое взрослых начали хамить детям, их возмущение вызвал внешний вид Яны, одна из женщин грубо обозвала подростка. Девочка не понимала, что она сделала не так, ведь она шла с пляжа, поэтому была в купальнике, причем в закрытом. Женщина ударила Яну по лицу и завязалась драка. Яне, ее ровеснику Саше и 18-летней подруге Елизавете взрослые нанесли телесные повреждения, которые в дальнейшем были признаны тяжким и средней тяжести вредом здоровью. Прошло больше года с той самой потасовки, но до сих пор сельских дебоширов не наказали. Адвокат Сергей Бояров, который встал на защиту детей, рассказал «КП-Самара», что происходит с этим дело в октябре 2022 года.

«Ты наших мужиков соблазняешь!»

12 августа 2021 года компания подростков решила пойти на пляж на реку Уса в соседнее от них село. Ребята весело провели время, но по дороге домой их ждала неприятная встреча с местными жителями. Двое мужчин и женщина, которые стояли у сельского магазина, обратили внимание на 13-летнюю Яну, которая шла по селу в купальнике. Подростку сделали замечание в грубой форме, мол, что ты ходишь здесь и соблазняешь наших мужчин. На что девочка сначала не отреагировала, но когда нападки со стороны взрослых стали агрессивнее и дело дошло до того, что ее ударили, Яна начала защищать свои честь и достоинство, жизнь и здоровье. Трое взрослых набросились на ребенка с кулаками, Яна получила тяжкий вред здоровью.

Дебоширы решили позвать местного «смотрящего» Семена, который «рулит» селом, решая разные конфликтные ситуации. Семен, чтобы запугать детей, с ходу продемонстрировал предмет, похожий на пистолет, который был у него просунут под ремень брюк, видимо, пытаясь показать свою значимость в Междуреченске. Напряженная обстановка возле сельского магазина начала нарастать, за Яну вступился ее друг Саша. Семен не долго думая начал избивать подростка, причем не жалея своих сил. Саша получил сотрясение мозга и выплюнул на асфальт зубы. 18-летней Елизавете тоже досталось, один из мужчин пнул ее в живот ногой.

«Правила устанавливаем здесь мы»

На место происшествия приехал отец девочки Яны, внешний вид которой и повлек придирки со стороны местных. Семен ответил ему, что дети были избиты по закону Шариата.

- Мы местные, мы сами здесь устанавливаем правила, - дерзко ответил украинец.

Родители детей, не медля ни минуты, подали заявления в полицию. Казалось бы, что это единая же ситуация и единое преступление, но правоохранители почему-то решили раздробить это дело и рассматривать каждый эпизод по отдельности. В настоящее время по факту избиения Яны возбуждено уголовное дело, которым занимается следователь, а вот по отдельным уголовным делам, по Лизе и Саше работает дознаватель отдела МВД по Сызранскому району. Адвокат Сергей Бояров рассказал нам, что сейчас происходит с делами об избиении детей в Междуреченске.

Уголовное дело не возбуждали полгода по вреду здоровья Яны и Лизы

Адвокат считает, что правоохранители в работе над делом не торопятся.

- Я представляю интересы детей в данной ситуации. Правоохранители в течение полугода вообще не возбуждали никаких уголовных дел по вреду здоровья Яны и Лизы - ни уголовное дело по единому составу преступления – хулиганству с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия, ни по фактам телесных повреждений. Кроме того, непонятно почему, сейчас идет давление на самих потерпевших со стороны полиции, - возмущается адвокат.

По словам Сергея Боярова, непонятную позицию заняла дознаватель. Так, со слов отца избитой Яны, дознаватель заявляла потерпевшим и их законным представителям, что ударивший Лизу в живот ногой мужчина – «невинный человек», что она привлекать его к ответственности не будет, запугивала потерпевших возбуждением на них самих уголовного дела, если они не изменят показания.

- Это все психологическое давление, но непонятно зачем. Могу только предполагать, но действия полиции дают почву для подозрения в стремлении «замять» избиение детей, вывести из-под законной ответственности хулиганов. Мы писали в прокуратуру Сызранского района ходатайство об отводе дознавателя, но в законный срок и по настоящее время, ответа не получили, а наша жалоба с описанием всей ситуации была перенаправлена обратно в отдел полиции. Прокуратура района просто прямо не исполняет требования УПК. Получается, прокуратура молчит, полиция молчит, это какой-то заговор молчания, - говорит юрист.

Что касается того самого «смотрящего» Семена, то он после публикации в СМИ, исчез. Как говорят знакомые с ситуацией источники, он покинул Россию и вернулся на свою родину на Украину. По данным адвоката, полиция объявила его в розыск, но Сергей Бояров сомневается, что его вообще ищут.

Редакция «КП-Самара» направила запросы в компетентные органы, чтобы получить разъяснение по данной ситуации.

Мы будем следить за развитием событий.

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