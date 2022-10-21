Бизнесменов Самарской области приглашают поделиться лучшими практиками в сфере экологии и социальной ответственности

Многие предприятия в Самарской губернии берут на себя ответственность за то, какой мир они оставят потомкам.

Если не мы, то кто?

Цели устойчивого развития компаний – своего рода план лучшего будущего через решение насущных социальных, экологических и других важных проблем. Сегодня это больше, чем модный тренд – это необходимость. Многие самарские предприятия уже в течение длительного времени строят свое развитие, ориентируясь на эти ценности: благополучную экологию и минимизацию своего влияния на окружающую среду, доступность качественного образования и врачебной помощи, гендерное равенство и т.д. Да, даже сегодня, в мире, далеком о стабильности, они планируют то, что могут сделать для завтрашнего дня. И это не только крупные предприятия, но даже микробизнес: например, та же экологическая ответственность зависит от типа мышления, а не от величины уставного капитала и годового оборота.

Почему «Комсомолка» вновь заговорила на эту тему? Потому что мы вместе с нашими партнерами считаем важным привлечь внимание общественности к ней. Большое дело складывается из маленьких кирпичиков. Чтобы заинтересовать как можно большее число компаний в идее экологической и социальной ответственности, мы хотим, чтобы те, кто уже добились в этим успеха, поделились своим опытом.

Поволжская Ассоциация территориального и экологического развития «Мастер-План» при поддержке Министерства экономического развития Самарской области, в партнерстве с Поволжским банком ПАО Сбербанк, Ресурсным центром устойчивого развития Самарского университета и «Комсомольской правдой» проводят конкурс «Лидер ЦУР», в рамках которого мы начинаем создавать «Атлас лучших практик лидеров устойчивого развития Самарской области». Принять участие в этом проекте может любая компания, имеющая такой опыт.

Как попасть в атлас

Для этого проекта интересны истории как крупных предприятий, так и небольших. Как многолетние традиции, так и первые шаги. Конкретные идеи, которые приводят к наиболее быстрому и эффективному достижению поставленных целей. Возможно, опыт объединения усилий нескольких бизнесов из одной или разных отраслей. Кейсы, показывающие, что даже малое усилие может принесли большие плоды, как маленькая капелька, которая точит камень.

Материалы принимаются до 17 ноября. Каждая организация может представить информацию о нескольких практиках. Примеры можно посмотреть на сайте конкурса «Лидер ЦУР». Готовую информацию, а также вопросы по заполнению и иллюстрированию своего участия в конкурсе можно отправлять на адрес электронной почты ESGatlas@yandex.ru.

Готовый атлас выйдет в свет в декабре 2022 года. В целях сохранения окружающей среды и следования принципу безбумажности справочник будет выпущен в цифровом формате и размещен в интернете. в том числе на сайтах партнеров-организаторов.