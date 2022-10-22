Погода в Самаре на выходные до 23 октября 2022: ночью температура упадет до -6 градусов

В Самарской области на выходных ожидается до -6 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в предстоящие выходные ожидается морозная погода, а ночью температура упадет до -6 градусов, сообщили в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре на выходных до 23 октября 2022.

По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается до 8 градусов тепла, местами по области температура упадет всего до 3 градусов со знаком плюс. Ночью окажется еще холоднее. В среднем ожидается около нуля градусов, а местами возможно похолодание до -6 градусов.

Как отмечают в Приволжском УГМС, в выходные свое влияние в регионе сохранит поле повышенного атмосферного давления. Температуры при этом особо не изменятся, существенных осадков в большинстве районов области не предвидится.

В начале следующей неделе, прогнозируют синоптики, регион накроет зоной осадков с порывистым ветром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда в Самарской области выпадет первый снег и когда ждать морозов

Пока на данный момент прогноз является не точным (подробнее)