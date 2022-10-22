Что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 22 октября 2022

Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшую неделю

В Самаре задержали мужчину, который стрелял по автомобилю, обнаружили подозреваемого в убийстве рыбака, а также заслушали показания обвиняемого в убийстве девушки с сайта знакомств. Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшую неделю по состоянию на 22 октября 2022.

Самарские «Крылья Советов» провели выездную встречу с «Зенитом» в рамках розыгрыша Кубка России. Напомним, в домашнем матче самарцы оказались сильнее команды из Санкт-Петербурга, а вот в гостях потерпели поражение. После матча главные тренеры подвели итоги встречи.

В Самаре задержали мужчину, который в центре города стрелял по автомобилю. Стрельбу он открыл на пересечении улиц Венцека и Водников. Как сообщали очевидцы, неизвестный обстрелял припаркованный автомобиль, а после уехал. В настоящее время подозреваемый задержан, у него изъят травматический пистолет.

В Самаре продолжается судебный процесс в отношении молодого человека, который зарезал девушку с сайта знакомств. На последнем заседании он изменил свои показания и заявил, что к убийству его подтолкнул голос в голове. Журналист «КП-Самара» побывал на заседании и услышал неожиданную версию произошедшего.

В Самарской области обнаружен подозреваемый в жестоком убийстве рыбака. Тело 71-летнего мужчины обнаружили около водоема. К преступлению может быть причастен 29-летний молодой мужчина, который ранее был судим за кражу. У них с рыбаком возник конфликт, переросший в рукоприкладство, от полученных травм пенсионер скончался. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

Президент России России Владимир Путин во время совещания Совета безопасности озвучил ряд новых мер, которые будут действовать на территории страны. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области вводится военное положение, в 8-ми приграничных регионах средний уровень реагирования. В регионах Центрального и Южного федеральных округов начинает действовать уровень повышенной готовности. В Самарской области вводится режим базовой готовности. Мы рассказывали, что это значит для жителей региона.

В Самарской области пьяный полицейский угнал машину таксиста. По данным следствия, нетрезвый мужчина вызвал такси, а когда таксист заехал на заправку и вышел из автомобиля, полицейский сам сел за руль и уехал. Таксист заявил об угоне. По факту случившегося возбудили уголовное дело, полицейского отстранили от работы.

В Самаре отец-сектант увез ребенка в деревню, невзирая на решение суда. Мужчина был ограничен в родительских правах, но все равно увез дочь к своим единомышленникам. Судебным приставам удалось найти девочку, но наладить с ней контакт оказалось непросто. После долгих уговоров ее удалось забрать в органы опеки и попечительства, ей предстоит реабилитация.