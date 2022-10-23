В Центробанке рассказали, как учат самарцев финансовой грамотности и защищают от телефонных мошенников

Марина Мясникова рассказала, как жителей региона защищают от финансовых мошенников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О борьбе с мошенниками и важности повышения финансовой грамотности граждан на радио "Комсомольская правда" поговорили с управляющим отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Мариной Мясниковой.

– Мошенники, которые покушаются на средства на счетах в банке и активно обзванивают всех, уже порядком надоели. Какую роль играет Центробанк в борьбе с финансовым мошенничеством?

- Противодействие финансовому мошенничеству –очень важная задача Банка России. Необходимо постоянно информировать граждан об актуальных угрозах в сфере кибербезопасности, о легендах, которые мошенники постоянно меняют, встраиваясь в актуальную информационную повестку. На сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Информационная безопасность – Противодействие мошенническим практикам» перечислены наиболее распространенные схемы, которые используют злоумышленники для кражи денег у граждан. Рекомендую ознакомиться с этими схемами, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Например, в последнее время злоумышленники часто представляются сотрудниками Центробанка. Банк России не работает с гражданами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. При поступлении такого телефонного звонка немедленно прервите разговор и по возможности заблокируйте этот номер. Если у вас все же остались сомнения, просто обратитесь в свой банк, позвонив по номеру телефона, указанному на вашей банковской карте.

– Какие еще меры предпринимаются, чтобы оградить людей от действий злоумышленников?

– Банк России ведет работу и по совершенствованию действующего законодательства. Так, 1 октября вступил в силу закон, по которому клиенты банков могут самостоятельно установить запрет на онлайн-операции в банке, например, на онлайн-кредитование, а также ограничить сумму транзакции. Это дополнительная защита от мошенников. Такой запрет клиент может отменить в любое время.

20 октября Президентом России подписан закон №408-ФЗ, который вносит изменения в законы «О банках и банковской деятельности», «О национальной платежной системе» и закрепляет информационный обмен между Банком России и МВД. Правоохранительные органы смогут практически в онлайн режиме получать информацию о мошеннических операциях, а Банк России –сведения о совершенных противоправных действиях. Эти данные помогут банкам предотвращать мошеннические переводы. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны. Закон вступит в силу 21 октября 2023 года. До этого момента регулятор и министерство заключат двустороннее соглашение, в котором будут определены виды сведений, порядок, сроки и формат их передачи, а также интегрируют информационные системы.

Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О национальной платежной системе», инициированный Банком России. Он позволит приостанавливать переводы средств на сомнительные счета, информация о которых содержится в базе Банка России.

Если законопроект примут, банк будет обязан уведомить клиента, что его перевод на сомнительный счет приостановлен на двое суток. За это время человек, которого обманули мошенники, сможет отменить операцию и вернуть деньги.

Законопроект также предполагает, что владельцам сомнительных счетов из базы Банка России будет ограничен доступ к мобильному и интернет-банкингу. Он не сможет дальше переводить поступившие деньги и будет вынужден обращаться за средствами в офис банка с паспортом. На подобное мошенник не пойдет.

Жителям региона рассказывают важные финансовые правила

– Как сегодня обстоят дела с финансовой грамотностью в регионе? Что необходимо делать для повышения финансовой грамотности жителей региона и какую работу в этом направлении ведет Отделение Самара?

-Для повышения финансовой грамотности жителей региона мы объединяем усилия с другими ведомствами, в том числе с правоохранительными органами. В Самарской области создан Координационный совет по вопросам финансовой грамотности, разработана региональная программа по повышению финансовой грамотности. Она рассчитана на работу с разными категориями граждан – от воспитанников детских садов до пенсионеров.

Мы применяем различные форматы финансового просвещения граждан – квесты, квизы, игры, лекции, открытые уроки, семинары, форумы, конференции. В этом году, например, мы подготовили интерактивную площадку по финансовой грамотности на молодежном форуме «Иволга». Участники форума узнали, во что превращаются банкноты, которые стали ветхими и вышли из обращения; как вычислить свой вес в монетах разных номиналов и как выглядит денежная карта Приволжского федерального округа. Наши эксперты рассказывали, как определить подлинность банкнот, какие данные карты нужно хранить в секрете, как работает Национальная платежная система, что такое Система быстрых платежей.

Одно из последних нововведений – обязательное преподавание финансовой грамотности в школах в рамках таких дисциплин, как математика, обществознание, информатика, окружающий мир и география.

Специалисты Центробанка учат детей финансовой грамотности

В начальной школе детей будут учить финансовому планированию, анализу доходов и расходов, безопасному поведению в интернете при совершении финансовых операций. Ученикам 5–9 классов будут рассказывать о рисках предпринимательской деятельности, недобросовестных практиках финансовых организаций, различных видах финансового мошенничества. Кроме того, их научат самостоятельно составлять и заполнять простые документы – заявления, обращения, доверенности, в том числе в электронном виде. Со следующего года преподавание финансовой грамотности станет обязательным и для старших классов. Ученики 10-11 классов на уроках обществознания узнают, как устроен и как регулируется финансовый рынок, познакомятся с финансовыми технологиями.

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