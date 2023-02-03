Инновации косметологии

Профессиональные медики подбирают оптимальный способ лечения из более чем 30 курсов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Капельная терапия - это передовое слово в косметологии, благодаря которому можно улучшить здоровье, поддержать тонус организма.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО И КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ

Пройти подобное лечение можно в самарском филиале Медицинского центра Елены Малышевой. Профессиональные медики подбирают оптимальный способ лечения из более чем 30 курсов, а также могут составить полностью индивидуальный план.

Процедуры проводятся в комфортабельных кабинетах, имеющих всё необходимое для подобного лечения.

Существует четыре основных типа программ:

1. Для лечения и восстановления организма. Программа направлена на помощь при гипертонии и стрессе, улучшение памяти и работы головного мозга. Усиливает процессы вывода токсинов из организма и способствует восстановлению здоровья всех органов.

2. На стройность и силу. Лучше всего подойдёт спортсменам, так как позволяет улучшить физиологические качества организма благодаря витаминным комплексам. В свою очередь,программа направлена на ускорение обменных процессы в организме и стимулируют сжигание жира.

3. На красоту и здоровье. Этот комплекс направлен на очистку и омоложение кожи, поддержание иммунитета и приведение организма в общее состояние тонуса. Главная цель программы –поддержать молодость клиенту без сложных косметологических вмешательств.

4. Индивидуальные программы. В этом случае, выслушав пожелания пациента, врач подберет оптимальный курс препаратов и их дозировку.

Что дают программы

Основными преимуществами инновационного подхода являются:

1. Прямая доставка полезных веществ в кровоток.

2. Ускорение оздоровительного эффекта.

3. Направлены на восстановление иммунитета, вернуть памяти, защиту от стресса.

Все медицинские препараты, используемые на процедурах, прошли строгий процесс сертификации, а назначения выполняются профессиональными врачами. На всех этапах процедуры выполняется контроль состояния пациента, а любые инъекции осуществляются с учётом индивидуальных особенностей организма.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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