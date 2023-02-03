«Повторить 3:3 в чемпионате будет сложно»: Игорь Осинькин — о сборах «Крыльев»

Игорь Осинькин не припомнит ситуации с тремя матчами подряд против одной команды. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» завершили второй турецкий сбор двумя матчами подряд. «Шиннику» из Ярославля самарцы уступили 1:2, с «Оренбургом» сумели сыграть 3:3, за несколько минут отыгравшись с 0:3. Итоги сбора подвел главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин в интервью клубной пресс-службе. Приводим основные тезисы из речи наставника.

О матчах с «Шинником» и «Оренбургом»

- Мы перед матчем недосчитались пятерых игроков, а в самом начале игры с «Шинником» травмы получили еще и Хубулов с Шитовым. Поэтому получилась большая нагрузка на оставшихся игроков. Сами по себе нагрузки — не страшно, главное, чтоб не было травм.

- 3:3 с «Оренбургом» за несколько минут с 0:3 - это сборы, в чемпионате такое повторить сложно. В целом, наверное, справедливый результат, так как игра была равная. Мы в начале матча имели преимущество, а залетало в наши ворота, зато потом получилась ударная реализация.

О задачах на контрольные игры

- На первых двух сборах мы больше отрабатываем индивидуальную игру, какие-то групповые взаимодействия. Общекомандную игру пока не трогаем, этим займемся на третьем сборе. Поэтому результаты контрольных матчей близко к сердцу принимать не стоит. Что мы планировали сделать — выполнили, все идет по плану.

О новичках, травмах и болезнях

- Бенхамину Гарре надо набирать физическую форму, он почти две недели не тренировался. К сожалению, Владимир Писарский из-за болезни тоже пропустил часть второго сбора. А сегодня по этой же причине не сумел сыграть Николай Рассказов очень важный матч для его подготовки.

- В целом, если не брать сегодняшний день, количество болезней и травм нормально для сборов, всегда кто-то выпадает. После небольшой паузы, когда мы вновь соберемся, все будут в норме.

О трех подряд матчах с «Динамо»

- Мы общались на эту тему в тренерском штабе — никто не смог вспомнить, чтоб был хоть один такой случай прежде, чтобы играть подряд три матча с одной и той же командой. Но все же эти матчи будут немного разными: один — домашний, другой — гостевой и ответный, третий — уже в рамках чемпионата. Стратегия для каждого матча будет своя, надеемся сыграть успешно.

С московским «Динамо» «Крылья Советов» сыграют в Самаре первый матч четвертьфинала Кубка России 23 февраля. Уже открыта продажа билетов.