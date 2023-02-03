«Повторить 3:3 в чемпионате будет сложно»: Игорь Осинькин — о сборах «Крыльев»

Игорь Осинькин не припомнит ситуации с тремя матчами подряд против одной команды. Фото: ПФК "Крылья Советов"
«Крылья Советов» завершили второй турецкий сбор двумя матчами подряд. «Шиннику» из Ярославля самарцы уступили 1:2, с «Оренбургом» сумели сыграть 3:3, за несколько минут отыгравшись с 0:3. Итоги сбора подвел главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин в интервью клубной пресс-службе. Приводим основные тезисы из речи наставника.
- Мы перед матчем недосчитались пятерых игроков, а в самом начале игры с «Шинником» травмы получили еще и Хубулов с Шитовым. Поэтому получилась большая нагрузка на оставшихся игроков. Сами по себе нагрузки — не страшно, главное, чтоб не было травм.
- 3:3 с «Оренбургом» за несколько минут с 0:3 - это сборы, в чемпионате такое повторить сложно. В целом, наверное, справедливый результат, так как игра была равная. Мы в начале матча имели преимущество, а залетало в наши ворота, зато потом получилась ударная реализация.
- На первых двух сборах мы больше отрабатываем индивидуальную игру, какие-то групповые взаимодействия. Общекомандную игру пока не трогаем, этим займемся на третьем сборе. Поэтому результаты контрольных матчей близко к сердцу принимать не стоит. Что мы планировали сделать — выполнили, все идет по плану.
- Бенхамину Гарре надо набирать физическую форму, он почти две недели не тренировался. К сожалению, Владимир Писарский из-за болезни тоже пропустил часть второго сбора. А сегодня по этой же причине не сумел сыграть Николай Рассказов очень важный матч для его подготовки.
- В целом, если не брать сегодняшний день, количество болезней и травм нормально для сборов, всегда кто-то выпадает. После небольшой паузы, когда мы вновь соберемся, все будут в норме.
- Мы общались на эту тему в тренерском штабе — никто не смог вспомнить, чтоб был хоть один такой случай прежде, чтобы играть подряд три матча с одной и той же командой. Но все же эти матчи будут немного разными: один — домашний, другой — гостевой и ответный, третий — уже в рамках чемпионата. Стратегия для каждого матча будет своя, надеемся сыграть успешно.
С московским «Динамо» «Крылья Советов» сыграют в Самаре первый матч четвертьфинала Кубка России 23 февраля. Уже открыта продажа билетов.