Живая лиса провела урок для самарских школьников

В гости к школьникам пришел черно-бурый лис по имени Яша. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Это живодерство»

Обычная самарская школа. Необычный классный час. Дети и их родители наблюдают на мониторе за жизнью красавиц-лисиц. Пушистые проныры купаются в снегу, улыбаются хитрой лисьей улыбкой и радуются объятьям людей, спасшим их от гибели. Затем эти кадры сменяются видеорядом с животными, доживающими свои последние дни на одной из меховых ферм, а потом - и с производства меховых изделий. Глаза детей наполняются слезами.

Руководитель проекта «Дом для лис» Екатерина Шишкина предлагает задавать вопросы. Руки взмывают вверх. Дети уверены: меховые фермы – это живодерство. Ребята называют множество вариантов замены натуральной шубе и уверяют: сами никогда не приобретут кровавый товар.

- Все животные имеют право на жизнь, - считает одна из девочек.

- Мне жалко лис! Я бы в жизни такого не надела, - горячится другая.

Прямо на урок к детям пришел и пушистый гость - черно-бурый лис по имени Яша. Мальчишки и девчонки смогли не только издалека посмотреть на хитрого зверька, но и подержать его на руках под присмотром взрослых, и сфотографироваться на память.

Необычный урок прошел в рамках проекта «Дом для лис» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Лисья шуба идет только лисе»

Как рассказала Екатерина Шишкина, проект «Дом для лис» существует в Самаре с 2020 года.

- Наша цель - показать людям живых животных и донести, что лисья шуба идет только лисе. Мы ходим, чтобы люди узнали откуда берутся хвостики на брелочках, шапочки и жилеточки. Сейчас в России закрылось 15 меховых фабрик, но еще 15 продолжают свою деятельность. Мы стараемся спасти как можно больше жизней, - говорит Екатерина. – Когда мы завели первых лис, это были просто домашние любимцы, и мы не думали, что все это перерастет в «Дом для лис». Но со временем к нам стали обращаться волонтеры с просьбой приютить еще животных. А потом возникла идея проведения «Пушистых уроков». Мы проводим их по запросу, если есть потребность и желание. Все идет от педагогов и родителей: если ко мне обращаются - мы приезжаем. Подобные уроки проводятся не только в Самаре, но и по области. Все зависит от желания родителей и педагогов.

После общения со зверьком ребята признались, что сами никогда не приобретут кровавый товар Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Екатерина убеждена, - когда люди видят животное вблизи, держат его на руках, заглядывают в глаза, то воспринимают зверька уже совсем по-другому.

- это наш вклад в будущее, в изменение отношения к природе,- говорит самарчанка.

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