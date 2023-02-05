«Он был нам как отец»: в Самаре умер мастер спорта СССР, тренер по греко-римской борьбе Александр Шушпанов

Александр Шушпанов ушел из жизни после продолжительной болезни Фото: Предоставлено "Комсомолке"

4 февраля 2023 года на 69 году жизни в результате продолжительной болезни скончался известный самарский тренер по греко-римской борьбе Александр Шушпанов. Его выпускники неоднократно становились чемпионами в спортивных соревнованиях и были лучшими борцами СССР. В знак уважения и памяти воспитанники Александра Николаевича рассказали журналисту «КП-Самара» об этом удивительном и талантливом спортсмене.

Трехкратный Олимпийский чемпион, Герой РФ и сенатор РФ Александр Карелин и Александр Шушпанов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Воспитал чемпионов

В далеком 1975 году в одну из школ Самары пришел молодой и амбициозный парень. Молодой человек объявил набор среди мальчишек в новую секцию по греко-римской борьбе. Тогда еще никто и не догадывался, что третьеклассники под руководством Александра Шушпанова станут мастерами спорта, призерами и чемпионами СССР. В этом был уверен только сам тренер, и он смог воспитать лучших самарских спортсменов.

Александр Шушпанов набрал первую группу детей в середине 70-х и продолжал тренировать спортсменов еще 25 лет Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Прошло много лет, воспитанники Александра Николаевича уже давно стали взрослыми, создали семьи, построили бизнес, но никто их них не забывал своего наставника. Встречи в теплой дружеской обстановке проходили часто, Александр приглашал спортсменов на турниры, которые проходят ежегодно в Самаре, выпускники секции по греко-римской борьбе вместе со своим любимым тренером вспоминали юность, первые соревнования, первые победы, кубки и спортивные звания. Уже взрослые мужчины 1965-1968 годов рождения, которые были первым набором у Александра Шушпанова, сами стали дедушками, но тренера они никогда не забывали, для многих он заменил родного отца.

Воспитывал в детях благородство и упорство

- Мне было 9 лет, когда Александр Николаевич пришел к нам школу и рассказал о секции греко-римской борьбы. В назначенное время я пришел на тренировку в спорткомплекс «Металлург», но выяснилось, что тренер заболел. Мы с другими мальчишками стояли на входе, когда к нам вышел тренер по самбо и предложил пойти к нему на тренировку, так как Александр Шушпанов ушел на больничный. Все пошли туда, а я остался на морозе один. Не могу объяснить почему, но я хотел тренироваться именно у Александра Николаевича и ни разу за всю жизнь не пожалел о своем выборе, - рассказывает Чемпион России, Чемпион СКДА и ВС РФ, призер СССР Сергей Бамбуров.

Тренер любил и воспитывал спортсменов, как родных детей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарец Сергей Бамбуров стал одним из самых титулованных спортсменов, который был воспитанником Александра Шушпанова. Для Сергея тренер стал, как отец. Борец вспоминает, как они ездили на соревнования, в спортивные лагеря, как проводились тренировки. Александр Николаевич относился к своим воспитанникам, как к родным детям.

- Он воспитывал в нас благородство, преданность и бесстрашие. Он мог передавать свои качества, придавать уверенности перед выходом на мат, учил верить в себя и свои силы. Именно такой подход, как воспитание лучших качеств, сделало из всех его воспитанников настоящих мастеров спорта, - говорит Сергей Бамбуров.

Многие самарцы не расстаются со спортом и сейчас

Среди спортсменов, которых тренировал Александр Шушпанов, есть много самарцев, которые пронесли спорт через всю свою жизнь. Так, мастер спорта по греко-римской борьбе, руководитель региональной фракции "Единая Россия", депутат Александр Живайкин, который также тренировался у Александра Николаевича, сейчас является руководителем Федерации спортивной борьбы Самарской области. Другой его воспитанник Валерий Кирюхин стал вице-президентом областной Федерации спортивной борьбы и успешно ведет свой бизнес в Самаре. Несмотря на то, что все они уже давно не тренируются, Александру Шушпанову удалось привить у них любовь к спорту и уважение к своим наставникам.

Советский борец греко-римского стиля, Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР и России, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и самарский тренер Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В детстве мы больше времени проводили на тренировках и соревнованиях с тренером, чем дома. Александр Николаевич стал для нас не только спортивным наставником, но и воспитателем. Все его выпускники добились многого, и в этом есть и заслуга нашего спортивного отца, который дал нам не только крепкое здоровье от занятий спортом, но и научил лучшим человеческим качествам, - отмечает Валерий Кирюхин в разговоре с «Комсомолкой».

Александр Шушпанов закончил тренерскую карьеру в начале 2000-х, но все еще продолжал приезжать на соревнования и первенства, но уже в качестве зрителя. Он часто собирал у себя в гостях своих бывших учеников, и все вместе вспоминали лучшие спортивные годы. Александр Николаевич до последних дней вел свой небольшой бизнес по пассажирским перевозкам, он не мог сидеть на месте, даже несмотря на ухудшение своего здоровья. Воспитанники всегда поддерживали своего второго отца, помогали ему и всегда были на связи. Это невосполнимая потеря для самарских борцов.

Прощание с Александром Шушпановым состоится 6 февраля 2023 года с 11 до 12 по адресу: г. Самара, улица Дзержинского, 27.