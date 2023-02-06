«Чтобы спас чью-то жизнь»: второклассник из Тольятти растрогал бойцов СВО, отправив на передовую посылку с бронежилетом

Военные поблагодарили мальчика за заботу и отправили ответный подарок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второклассник из Тольятти передал участникам специальной операции необычную посылку. Он отправил на передовую бронежилет, который ему помогли подобрать родители. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отправил большую коробку с бронежилетом

Семен учится во втором классе школы № 21 в Тольятти. Для ребят этого учебного заведения стало традицией писать письма бойцам СВО и отправлять посылки со сладостями, теплыми вещами и предметами первой необходимости. Собирать их школьникам помогают родители и педагоги. Второклассник решил отправил военнослужащим не только письмо и гостинцы, но еще и бронежилет, который он упаковал в большую коробку.

— Бронежилет может спасти чью-то жизнь. Это очень важно, потому что каждого солдата дома ждет семья, — объяснил выбор подарка восьмилетний тольяттинец.

Растрогал подарком спецназовцев

Посылка мальчика попала в руки бойцов из третьей отдельной бригады специального назначения. Ее вместе с другим гуманитарным грузом передал заместитель главы Тольятти Артем Анисимов. Спецназовцев очень тронули презент Семена и его искренняя забота. Бойцы передали школьнику письмо со словами благодарности и ответный подарок — армейский продуктовый паек и сувениры.

— Человек учится во втором классе. У него должны быть другие заботы. Однако сложившиеся обстоятельства побуждают даже таких маленьких людей делать такие большие вещи. Поэтому мы не могли не сделать ответный подарок, — отметили спецназовцы.

По словам ветерана боевых действий, который принимал участие в СВО, Александра Шаркова, каждая посылка или письмо из дома для солдат — это как глоток кислорода, прибавляющий сил. Важна и ценна также и поддержка от незнакомых людей. Благодаря им военнослужащие знают: за них переживают, о них заботятся и очень ждут возвращения с победой.

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