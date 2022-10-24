Одни жалеют, другие советуют завести любовника: жена мобилизованного из Самары откровенно рассказала о жизни без мужа

Жены мобилизованных верят в лучшее и ждут мужей домой Фото: Мария ЛЕНЦ

В ноябре они должны были лететь в отпуск в Санкт-Петербург – планировали давно, договорились оставить сына с бабушкой, мечтали устроить романтическую неделю с обязательными музеями, дворцами, ночными прогулками по мостам – как в юности. А до этого нужно было успеть наконец-то заменить старые трубы в ванной, еще одна неделя отпуска, мастера уже нашли по знакомым, но нужно купить материалы, придумать разводку. Может быть, запланировать место для посудомойки – Катя давно уже мечтала о новой помощнице на кухню, Димка копил деньги. Но к границам страны пришли враги. И уже на следующий день после объявления частичной мобилизации муж пришел домой с работы с задумчивым взглядом и повесткой. На сборы в военкомате офицеру дали три дня. Деньги на посудомойку потратили на сборы, деньги за билеты в авиакомпании вернули быстро, стоило показать предписание из военкомата. Дима уехал в Рощинский, Катя осталась дома - с сыном-шестиклашкой Данилой, котом Тимкой и компактной дырой в привычной реальности. Все эти дни Катя ведет дневник – с журналистами «Комсомолки» она поделилась самыми душевными записями.

Среда, 2 часа ночи

Сегодня Даня пришел со школы зареванный. Он обычно не любит, когда я пристаю с расспросами, но сегодня я увидела, что сам хочет поговорить. Оказалось, что его задирали мальчишки, говорили, что все умные на фронт не пошли, уехали из страны или придумали отмазки. И что его папа неудачник. Полвечера сидели смотрели армейские альбомы Димы, читали дембельский альбом с пожеланиями его товарищей. Вообще удивительно, но с сыном мне договориться очень просто. Он ни разу с того момента, как папа уехал, не капризничал, хотя всегда был к нему привязан, очень много времени с ним проводил с их совместными хобби – то на рыбалке, то на турнике. Так что убедиться в том, что папа не неудачник, мы смогли в очередной раз очень быстро.

Вот только я полночи уже уснуть не могу. Не понимаю, откуда в этих ребятах это взялось и что я должна сделать. Пожаловаться учителям? Их родителям? Но ведь это они такое наверное им и рассказали. Так и не придумала. Хотя очень обидно. Димка, наверное, сам бы с этими пацанами поговорил.

Мне же и некоторые «подруги» такое говорили: мол, как же ты его отпустила. Странное представление о мужчинах, которых будто бы можно под юбкой спрятать. Или это плод воспитания матерей-одиночек? Наверное, все-таки поговорю с учительницей.

Четверг, 18:00

С учительницей сегодня был сложный разговор. Она руками всплескивала, но призналась, что сама не очень понимает, как с детьми разговаривать. У нас в классе есть две семьи, где папы уехали - один в Турцию, второй в Казахстан. Оба без семьи. Удивительно, но этого тоже не скрывают. Так что у нас получается как будто классовая борьба. Сказала сыну, в следующий раз пусть даст обидчику по носу. И посмотрим, кто у нас неудачник.

А еще я впервые за две недели столкнулась с НАСТОЯЩИМ МУЖСКИМ ДЕЛОМ. В смысле, в машине у меня что-то загремело и забулькало. Авто в основном водил Дима, а теперь за руль пришлось сесть мне: Даню в школу отвозить, за продуктами съездить. Начала копаться в документах – куда ехать? Кто обслуживает? Ничего не нашла, стала звонить мужу. В итоге приехала в привычный автосервис, с бумажечкой, на которую записала, что надо сделать и как. Рабочие зауважали. Я еще переживаю, что зимой будет тяжело машину откапывать. Хотя пусть уже до зимы все закончится, ну пожалуйста!

Вообще речь о каких-то мужских делах, которые незамедлительно падают на женщину без мужа, сильно преувеличена. Тумбочку Даньке я шуруповертом собрала сама за час. Гвоздь тоже забью. Тяжести таскать пока некуда – хорошо, что дачный сезон кончился. На рыбалку конечно с сыном не пойду, хотя у меня есть время научиться. А вот в голове все сложнее. Вот кажется, можно теперь котлеты с луком делать, я так люблю, а Дима нет. Но уже и не хочется...

Понедельник, 16:00

Завтра придет сантехник, будет менять трубы. Я морально готовлюсь к приемке работ – думала, попросить кого-то помочь. Но как-то неловко. Хотя есть и на работе знакомые, кто предлагал помощь. Ладно, посмотрим, как пойдет, и решим.

В выходные приходили Денисовы с дочкой, хорошо посидели. Правда, чувствуется какая-то напряженность. Как будто мой муж – человек, которого нельзя называть. Это вообще очень заметно и бесит особенно с дальними знакомыми. Хотя пусть лучше молчат. У меня на работе тетушки еще хуже: стоит встретиться в столовой, начинают причитать, как будто уже и меня и Димку похоронили. А одна вообще посоветовала найти себе любовника. Мол, она так и сделала, когда с мужем развелась. Ну конечно, это одно и то же. Лучше пусть помолчат.

Другие наоборот носятся со мной как с торбой. От этого хочется плакать, потому что когда видишь к себе отношение как к ущербной, сразу кажется, что все в жизни плохо. Но ведь все живы! И мы обязательно прорвемся!

Вторник, 19:00

Поздравляю себя, с трубами все прекрасно. Со всем справилась сама. Сантехник правда три раза спросил, когда придет хозяин. Я сказала, что хозяин все посмотрит потом, и если что-то будет не так – лучше ему прятаться подальше. Он посмотрел на фото мужа на стене и все понял. По крайней мере, трубы не протекают, краны на месте. Я молодец.

Мужских дел, кстати, оказалось больше, чем я думала. Вот, жалею, что не купила давно точилку ножей удобную – делать, как муж, у меня не получается. На лыжах наверное зимой тоже не покатаемся – я не умею смазывать, готовить их. Хотя, посмотрю видео в интернете.

А еще выплывают всякие обидные мелочи, которые заставляют вытирать слезы. Вот спектакль, на который планировали сходить. Вот фильм начинается, который всегда смотрели вместе. А вот мем, который ему точно надо увидеть. Ох, смеяться будет.

Тимка тоже скучает – спит на димкиной майке и не отдает. Пускай, не жалко. А Данил пишет папе письма – в стол, правда, никому не показывает, но я знаю. Это вместо вечерних разговоров.

Четверг 15:00

Сегодня на карточку пришли деньги от властей – у нас это 50 тысяч рублей. Денежный вопрос, конечно, пока самый тяжелый. Нам повезло – Диму с работы не уволили, а продолжают ему платить некоторую сумму – по-моему 2\3 от оклада, но это все равно значительно меньше, чем раньше. Родственников у нас немного, помощи серьезной ждать неоткуда, так что очень не хочется, чтобы вся эта военная командировка затянулась – как разбираться в финансах мгновенно став мамой-одиночкой не очень ясно. На обеды в школе, за которые обещали платить, и раньше не много денег тратили, да и не ест их Данил.

Но об этом я с мужем не говорю. Он звонит пока почти каждый день – конечно, как закончатся занятия. Когда уедет дальше, уже не до того будет. Он тоже про деньги очень переживает – но я говорю, что справимся. Сама радуюсь, что зимняя одежда вся есть, иначе бы не потянули. Ему говорю только хорошее – понимаю, что мои слезы и переживания вообще не нужны сейчас. Для них еще будет время. Я просто знаю, что все получится. Надо ждать – а раз надо, научимся.