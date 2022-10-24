Корвалол дорожает, смекта дешевеет: эксперты рассказали о ситуации на рынке лекарств в Самарской области

Эксперты рассказали о ценах на лекарства в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2022 года цены на лекарства в Самарской области выросли на 6,6%. Такие данные опубликовал Росстат. Журналист «КП-Самара» выяснила у экспертов, какие медикаменты выросли в цене сильнее всего, какие, напротив, подешевели и стоит ли опасаться нехватки лекарств в регионе.

Есть альтернатива

Выводы о динамике цен на лекарства специалисты Росстата сделали на основе анализа прайса на 64 препарата, половина из которых входит в перечень жизненно важных. Выяснилось, что в целом по Приволжскому федеральному округу за девять месяцев 2022 года цены по группе «Медикаменты» возросли на 8,5%, а лекарства, не входящие в перечень жизненно важных – сразу на 14,7%. Однако в Самарской области подорожание оказалось не таким существенным. Медикаменты выросли в цене в среднем на 6,6%, при этом жизненно важные лекарства - всего на 1,3%, зато препараты, а не входящие в этот список - на 12%. При этом рост цен в категории «Непродовольственные товары» в Самарской области составил 14,9%.

- Рост цен на лекарства с начала года сопоставим с общим уровнем инфляции и в целом не превышает ее, - пояснила журналисту «КП-Самара» президент ОО «Самарская областная фармацевтическая ассоциация» Елена Гладкова. - А что касается списка жизненно важных препаратов, то здесь вообще все очень строго регулируется государством. По некоторым медикаментам, не входящим в список жизненно важных, даже отмечаем стагнацию цен по сравнению с началом года. В любом случае сегодня на рынке медикаментов представлено много вариантов лекарств с одним и тем же действующим веществом, но разными торговыми наименованиями и, соответственно, в разной ценовой категории. Так что покупатель может подобрать препарат в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Дефицита нет, поводов для тревоги тоже

Как пояснили в Росстате, сильнее всего за январь-сентябрь 2022 года в ПФО из лекарств подорожали йод, анальгин, мирамистин, корвалол, активированный уголь и троксерутин.

- Стоимость ренгалина, поливитаминов, левомеколя, эргоферона, цитрамона, магне В6, дротаверина (Но-шпа), аципола, алмагеля, мидокалма, экстракта валерианы, перекиси водорода и ряда других препаратов выросла на 10,2%-18,8% по сравнению с декабрем 2021 года, - говорится в отчете Росстата. – На ряд препаратов прирост цен составил 0,6-9,6%.

В то же время ряд лекарственных средств продемонстрировал снижение средней стоимости. Среди них - смекта, гриппферон, эуфиллин, эналаприл, азитромицин, цефтриаксон, бисакодил, колекальциферол (витамин Д3), супрастин, осельтамивир (номидес) и ингавирин.

- Конечно, долгосрочных прогнозов по ситуации на рынке сейчас никто делать не берется, но в настоящие момент поводов для тревоги у нас нет, - считает Елена Гладкова. - От курса доллара цены на лекарства практически не зависят – все основные заводы по производству находятся на территории России, уже несколько лет налажено импортозамещение. Это позволяет в должной мере обеспечивать аптеки медикаментами