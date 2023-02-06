Полный SOLD OUT: в Самаре состоялась долгожданная премьера феерического циркового шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»

В Самаре состоялась премьера циркового спектакля Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Легендарный цирковой продюсер Гия Эрадзе представляет новое уникальное цирковое шоу «Песчаная сказка» с участием титулованных артистов Российской Государственной Цирковой Компании . 4 февраля 2023 года в Самарском государственном цирке имени Олега Попова состоялась премьера феерического представления, от которого самарцы пришли в восторг. Журналист «КП-Самара» побывал на премьерном показе и убедился, что такого впечатляющего шоу в Самаре не было давно.

Гиа Эрадзе поражает зрителей удивительным шоу и шикарными костюмами Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе всемирно известны не только благодаря красивым и сложным номерам, но и феерическим костюмам, в которых выступают артисты. Маэстро сам создает и воплощает образы, декорации, антураж, от которых у зрителей бегут мурашки. Новое шоу «Песчаная сказка» не стало исключением, однако в этот раз цирковой гений отошел от привычного сценария и сделал то, что раньше не удавалось никому.

- Все шоу представляет собой единый спектакль, в который мастерски вплетены цирковые номера. У нас есть главные герои, которые является своеобразной связкой. Мы готовы удивить Самару новым видением цирка, вы будете в шоке и в восторге одновременно, - говорили ведущие артисты «Песчаной Сказки» перед началом выступления в нашем городе.

И они были совершенно правы – «Королевский цирк Гии Эрадзе» в очередной раз вызвал у жителей Самары бурные эмоции, а зал после каждого циркового номера буквально взрывался овациями. Самарский государственный цирк собрал под своим куполом настоящий аншлаг. Все билеты на премьеру «Песчаной сказки» были проданы, на представление самарцы пришли целыми семьями. Все хотели посмотреть на уникальное шоу от создателя «Королевского цирка».

Воздушное выступление цирковых супругов привело зал в полный восторг Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Представление-спектакль длится 2,5 часа с двадцатиминутным антрактом. На арене можно увидеть воздушных гимнастов, эквилибристов, жонглеров, клоуна и экзотических животных. Супруги Константин Растегаев и Екатерина Запашная своим чувственным воздушным номером на ремнях «Закрывая глаза» покорили зрителей мастерством исполнения. Зрители в зале забывали как дышать, когда сильный мужчина держал свою возлюбленную на высоте нескольких метров без страховки. Этот номер произвел фурор, а Екатерине и Константину на манеж начали выносить огромные букеты цветов от поклонников.

Главным героем «Песчаной сказки» стал клоун Константин Асташов, который на протяжении всего представления являлся своеобразной связкой между номерами. Весь спектакль был единым целым, благодаря артистизму и таланту Константина и его помощника, который играл роль Джинна. Гия Эрадзе ломает стереотипы и вместо разукрашенного привычного клоуна с красным носом в зрительный интерактив вступил красивый импозантный Константин Асташов, который до слез рассмешил как детей, так и взрослых.

- Мы впервые выступаем перед самарской публикой, но уже под большим впечатлением от зрителей. Самарцы очень активные и легко идут на контакт с артистом. В моих репризах очень важно, чтобы зритель был «включен» в игру. Сегодня у нас это получилось, я в восторге от вашего города, - признался Константин Асташов.

Клоун и Джинн были главными героями шоу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Песчаная сказка» Гии Эрадзе не может быть по-настоящему восточной без представителей местной фауны. На арену самарского цирка выйдут королевские верблюды, которые под руководством своих дрессировщиков будут водить караваны и удивлять зрителей своими истинно королевскими размерами и великолепной густой шевелюрой. Екатерина Запашная вместе с супругом также занимаются дрессурой собак, у них десяток воспитанников породы самоедская лайка и далматинцы, которые с удовольствием показывают невероятные трюки.

Народный артист РФ и Азербайджанской ССР Тофик Ахундов вместе со своей супругой приготовили для зрителей выходящий за рамки понимания аттракцион с бегемотами. Многотонные гиппопотамы словно пушинки будут забираться на возвышенности и даже выстроятся в пирамиду. По словам дрессировщиков, бегемоты – одни из самых сложных животных в цирке, но Тофику удалось найти общий язык со своими подопечными, и здоровяки с удовольствием перекатываются по арене, демонстрируя свои пузики и зубки.

Заслуженный артист РФ Тофик Ахундов показал чудеса дрессировки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарский государственный цирк имени Олега Попова приглашает увидеть своими глазами уникальное цирковое представление. Такого феерического шоу самарцы еще не видели. Успеть погрузиться в атмосферу Востока вместе в артистами шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка», окунуться в его загадочный колорит и насладиться первоклассным цирковым искусством самарцы смогут каждые выходные, ведь с первым представлением гастроли только начались.

Билеты на шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» можно приобрести в кассе цирка или на сайте.

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