«Просто кровь из глаз»: дизайнер назвала самые ужасные ошибки при оформлении интерьера

Интерьер в пастельных тонах - беспроигрышное решение. Фото: архив Юлии Потанцевой

Оформляя интерьер, каждый из нас стремится сделать пространство максимально красивым и удобным, учесть последние веяния моды и впихнуть последние технологические новинки. Но иногда в этом стремлении мы перегибаем палку. Самарский дизайнер Юлия Потанцева назвала самые ужасные ошибки при оформлении интерьера. И поделилась идеями, которые позволят сделать жилище удобным и красивым.

Дизайнер уверяет: сами того не ведая, мы совершаем целый ряд ошибок в оформлении интерьера квартир.

Ошибка №1. Потолок

- Во-первых, забудьте как страшный сон про натяжные потолки с рисунком и глянцевой фактурой, - говорит Юлия Потанцева. – Этот вычурный элемент уже давным-давно не в моде и свидетельствует о дурном вкусе хозяина жилья.

Ошибка №2. Цвет

Еще один антитренд - яркие, даже кислотные, оттенки мебели.

- Кухонный фасад ядовито-оранжевого или кислотно-желтого цвета – это просто кровь из глаз, - говорит дизайнер. – Не надо так! Если уж очень хочется добавить яркости и цвета, лучше ограничиться одним-двумя элементами. И уж точно не стоит сочетать два кислотных ярких оттенка между собой. Например, мне попадались в одном кухонном гарнитуре сочетание фиолетового и желтого. Это убийственно.

Ошибка №3. Мебель

Мода циклична, она повторяется. Сейчас пользуется заслуженной популярностью винтаж. Беда в том, что под этим словом мы подразумеваем и буфет 19 века и «бабушкино» кресло 60х годов прошлого века. А зря.

- Советская массовая мебель – это вовсе не винтаж, - говорит Юлия Потанцева. – Смотрится она ужасно. Если вам хочется интерьера с налетом старины, то лучше заморочиться стилизованной мебелью или добавить элементы действительно старинные.

Ошибка №4. Пол

В топе антитрендов засветились и ковры. Нет, хорошие покрытия всегда остаются в моде. Но «цыганские» ковры аляповатых пестрых расцветок к этой категории не относятся.

-Очень неудачная идея – сочетать ковры разной геометрии и разной длины ворса, - говорит эксперт.

Ошибка №5. Обои

«Все лучшее сразу» – так думают те, кто выбирает кричащие расцветки обоев и оклеивает ими все стены. И совершают ошибку.

- Такие обои собирают интерьер вокруг себя, как фон, все остальное рядом с ними просто теряется, - предупреждает дизайнер. – Находиться в таком пространстве очень утомительно.

НА ЗАМЕТКУ

Правила хорошего оформления интерьера:

- Интерьер должен быть удобным, уютным, многофункциональным.

- Внимание к деталям: например, мебельные и дверные ручки должны обращать на себя взгляд.

- Вместо одной люстры посреди комнаты лучше сделать освещение с несколькими сценариями, подстроенными под образ жизни хозяев квартиры.

- Природные оттенки и натуральные материалы

- Сочетание фоновых бежевых оттенков (песочный, кофейный) с родственными или контрастными оттенками (лаванда, мята, вишня).

- Много розового в разной тональности цвета. Но - как цвет деталей, а не фон всего интерьера

- Обилие фактур в интерьерах.

- Полноценное рабочее место с ноутбуком, желательно уединенное

- Прозрачные перегородки для разделения зон, например, с гардеробными.