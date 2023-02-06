«Несгибаемый был»: ушел из жизни известный хоккеист Олег Науменко

Легенда хоккея и бывший игрок ХК ЦСК ВВС Олег Науменко скончался в 48 лет/ Фото: ХК ЦСК ВВС (Самара), группа ВКонтакте

В воскресенье 5 февраля 2023 года скончался известный хоккеист Олег Науменко. Бывший нападающий ХК ЦСК ВВС ушел на 49 году жизни. О трагедии сообщили представители самарского клуба в социальных сетях.

«Несгибаемый был»

Первый раз Олег Науменко взял клюшку в руки еще в Автограде. Воспитанник тольяттинского хоккея быстро покорил ледовый спорт. В 1992 году он пополнил ряды самарского клуба ЦСК ВВС. За честь областной столицы Олег Науменко играл 10 сезонов (с перерывом). Бывшего самарского нападающего под номером 9 болельщики нескромно называют легендой.

- Несгибаемый был. Легенда! Ради таких мастеров было желание ходить на хоккей, - написал в социальных сетях Сергей Благовестов.

Мужчина поделился воспоминаниями 90-х с журналистом «КП-Самара» о самарском клубе, об Олеге Науменко. Сергей не пропускал матчи, следил за успехами наших спортсменов.

- Помню по именам почти весь тот состав. До сих пор считаю его лучшим за всю историю ЦСК ВВС в Самаре. При встрече в фойе Дворца спорта всегда здоровались, - рассказывает болельщик. – Олег запомнился упорством, игровой наглостью и настырностью. Сопернику было очень тяжело его остановить. Мы с болельщиками называли его коротко — Наум.

«Отличался не силой, а умениями»

В составе самарского клуба Олег Науменко выступал с 1992 по 2008 год. На его счету — 427 мастей и 63 года. В составе ЦСК ВВС он дважды становился чемпионом России —1992/93 и 1993/94.

Его товарищ и коллега по цеху Сергей Шумихин поделился: Олег не отличался спортивным телосложением. Нападающий был маленького роста, но благодаря своему упорству он смог достичь успеха.

-Олег обладал боевыми качествами и силой духа. Он был честным и смелым игроком, - говорит Сергей. – Мы 6 лет играли вместе. Скажу так, судьба у него было тяжелой.

Олег отличался не силой, а умениями. Он выкладывался на каждой игре и показывал высокие результаты.

После самарского клуба Олег Науменко выступал за хабаровский «Амур», где стал автором самой первой шайбы в суперлиге в 21-веке. Он играл за «Торпедо» (Нижний Новгород), «Металлург» (Новокузнецк), «Дмитров» и «Акроне» (Ясинице, Словения). Конечно же, получил звание мастера спорта.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Олега Науменко.

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