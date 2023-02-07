Самарские нефтяники выйдут на лед и лыжню 11 февраля

Сергей Черевань (справа) играет в хоккей уже 30 лет. Фото: АО «Самаранефтегаз»

Зимний спорт - российский спорт!

В России почти все зимние виды спорта можно считать национальными - на большей части нашей территории время метелей и сугробов не ограничено декабрем, январем и февралем. Не удивительно, что на лыжи и коньки дети встают, едва научившись ходить. И, при желании и должном упорстве, достигают в этих дисциплинах значительных успехов. День зимних видов спорта в России начали отмечать после Зимних олимпийских игр в Сочи, где, как мы помним, наши спортсмены заняли первое командное место, завоевав 11 золотых, 9 серебряных, 9 бронзовых медалей.

С 2015 года общенациональный праздник олимпизма, спорта и здорового образа жизни набирает обороты. В честь Сочинской олимпиады в один из февральских дней по всей стране проходит множество любительских соревнований по снежным и ледовым видам спорта, мастер-классы и автограф-сессии профессиональных спортсменов. Ежегодно в мероприятии принимает участие около миллиона человек. В 2023 году День зимних видов спорта выпал на 11 февраля - в этот день нефтяники в числе других фанатов лыж и коньков встанут на лыжню, выйдут на лед. Среди них и Сергей Черевань - главный специалист отдела сводного планирования управления по снабжению и управлению запасами МТР АО «Самаранефтегаз», а по совместительству - защитник хоккейной команды предприятия.

Жизнь на острие конька

Сергей Черевань играет в хоккей уже 30 лет. Ему было всего семь, когда отец привел сына на каток - обычную хоккейную коробку, залитую посреди тольяттинского двора. Мальчишка влюбился в спорт настоящих мужчин. Поначалу играл в дворовой команде, потом - за тольяттинскую молодежную «Ладу». Со временем будущий нефтяник перешел в высшую хоккейную лигу - играл за «Южный Урал» Оренбургской области и саратовский «Кристалл». Последние восемь лет Сергей живет в Самаре, выступает за корпоративную команду родного предприятия, и очень успешно: хоккейная сборная «Самаранефтегаза» - действующий чемпион компании «Роснефть». Почетный титул самарские нефтяники завоевали в 2020 году.

- Занимаемся с ребятами как минимум два раза в неделю на разных ледовых площадках Самары, - рассказал Сергей Черевань. - Лучшая из них - и не только в столице губернии, но и, пожалуй, во всем регионе - Ледовый дворец на Молодогвардейской улице. Здесь самый удобный и современный каток, комфортные раздевалки - все условия для спортсменов.

Сергей испытывает за этот Ледовый дворец особую гордость, ведь свое второе рождение спортобъект получил благодаря его компании. Средства, вложенные нефтяниками в строительство Дворца, позволили создать настоящую кузницу будущих ледовых побед самарцев. Раньше здесь была лишь одна хоккейная арена, теперь - три ледовых поля, в том числе для керлинга. В новом сооружении также имеются тренажерный и хореографический залы, спортивный зал для игры в баскетбол. А по периметру главной арены могут с удобством расположиться 5000 болельщиков.

- Уверен, что через двери этого Ледового дворца в спорт войдут сотни ребят, - считает Сергей Черевань. - Я ни разу не пожалел, что связал свою жизнь с хоккеем. Это не только игра, но и команда: за 30 лет благодаря хоккею у меня появилось множество друзей во многих городах и странах. И это не единственный зимний вид спорта, которым я увлекаюсь. В выходные люблю покататься на сноуборде, например. Но это хобби, а хоккей - любовь на всю жизнь!