Комбинезон защитит питомца на прогулке. Фото: DressDog63

На дворе осень, на дорогах лужи и грязь, еще немного – и коммунальщики начнут щедро посыпать тротуары антигололедными реагентами. Но даже в самую «собачью» погоду любимому питомцу не обойтись без полноценной прогулки. А значит грязные лапы, мокрые бока и обрызганный всеми окрестными лужами живот неизбежны. Или нет?

Журналист «Комсомолки» выяснила у экспертов, стоит ли наряжать четвероногих любимцев в комбинезоны и ботиночки, всем ли нужна зимняя «одежка», как правильно выбрать наряд для питомца и как стать самым модным на собачьей площадке.

Частое купание вредит

Производители отмечают: с каждым годом спрос на одежду для собак становится все больше.

Комбинезон может быть любой расцветки и длины. Фото: DressDog63

- Раньше было принято наряжать только маленьких декоративных собачек, сейчас же нам все чаще заказывают одежду и для крупных пород, – рассказывает стилист, руководитель компании по производству одежды для собак DressDog63 Юлия Кажаева. – У жителей мегаполисов становится все меньше свободного времени, и тратить его на то, чтобы купать питомца после каждой прогулки, они не хотят. Проще купить нарядный комбинезончик, который защитит от грязи и луж. Кроме того, слишком частое купание вредит животному – вымывается защитный жировой слой и кожа может начать шелушиться, возникнет раздражение, особенно если собака склонна к аллергии.

Одежда в расцветке триколора очень популярна. Фото: DressDog63

Овчарки не замерзнут

Осенью защитные дождевики понадобятся и длинношерстным, и короткошерстным породам. А вот зимой одежда понадобится только гладкошерстным собакам и животным с проблемами со здоровьем – например, маститом, циститом, в период восстановления после операций.

- Длинношерстным собакам, например немецким овчаркам, зимой дополнительное утепление не нужно, они и так не замерзнут, - отмечает Юлия Кажаева. – А вот гладкошерстные – другое дело. Домашние собаки, которые из поколения в поколение живут в квартирах, отчасти утрачивают способность справляться с холодом и нуждаются в защите.

В комбинезоны одевают не только маленьких собачек. Фото: DressDog63

Камуфляж и «Фиксики»

Стразы и бантики, когда-то столь популярные в нарядах для декоративных собачек, нынче уже устарели. Сегодня у собаководов и их питомцев в моде комфорт, функциональность и стиль «кэжуал».

- Самая популярная расцветка для собачьих комбинезонов сегодня – камуфляж, - рассказывает Юлия Кажаева. – Такие заказы мы получаем чаще всего. В основном такие комбинезоны просят хозяева-мужчины, в частности, охотники, грибники. Им и питомца защитить хочется, и в розовом свою собаку они не представляют. Еще нередко просят сшить комбинезоны в расцветке российского триколора – этот вариант стал популярным во время Чемпионата мира по футболу, и востребован до сих пор. А девушки для своих собак часто выбирают костюмчики с героями популярных мультфильмов.

Фасоны комбинезонов остаются неизменными. Однако в последнее время «писком моды» считаются капюшоны с длинными ушами.

В мокрую и холодную погоду без комбинезона гладкошерстным собакам приходится несладко. Фото:DressDog63

По реагентам босиком

Чтобы защитить лапы питомца от реагентов, некоторые хозяева решаются на ботиночки. Но привыкнуть к ним могут далеко не все собаки.

- В случае с ботиночками очень важно правильно подобрать размер, - говорит Юлия Кажаева. – Стопа у собаки маленькая, и закрепить обувь так, чтобы она не спадала, сложно. Многие собаки так и не могут привыкнуть к ботиночкам и норовят их стянуть. В таком случае для защиты стопы лучше использовать специальные крема.

КОММЕНТАРИЙ ВЕТЕРИНАРА

Анна Нечай, ветеринарный врач

- Собакам одежда нужна в основном с точки зрения гигиены, для защиты от грязи. В холодное время года нужно также дополнительно утеплять голых собачек. Возникновение аллергии на синтетическую ткань, из которой шьют такие комбинезоны, маловероятно., однако важно, чтобы комбинезон не был слишком тугой, не натирал. Что касается обуви для собак, то ее рекомендуем носить, только если есть медицинские показания – пододерматит. Если животное здорово, то ботиночки ему не нужны.

НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать комбинезон для питомца

Ткань

Верхний слой комбинезона должен быть из курточной ткани. Они бывают нескольких видов:

- «Оксфорд». Из нее шьют спецодежду. Неплохие защитные свойства, но в сильные морозы она становится твердой и может начать сильно шуршать при движении. Впрочем, некоторым собакам это даже нравится.

- «Дюспа». Используется для пошива детской одежды. Отличается обилием ярких расцветок и принтов, однако довольно тонкая, поэтому комбинезон из этой ткани рекомендуется брать для животных, не склонных к активным играм.

- «Мембрана» - самая прочная ткань с наибольшими влагозащитными свойствами, из нее шьют горнолыжные костюмы. Такую ткань рекомендуется выбирать для гладкошерстных питомцев в осеннюю слякоть.

- Нередко на готовых комбинезонах указывается только состав ткани – полиэстер, без указания конкретного типа, - говорит Юлия Кажаева. – В таких случаях обратите внимание на наличие и толщину PU-мембраны, которая обеспечивает ветро- и влагозащиту. Например, ткань с PU-мембраной толщиной 400-500 мм промокнет примерно через 30 минут, толщиной 800 мм – через 2 часа.

Для подкладки используется фланелевая или флисовая ткань – она помогает сохранять собственное тепло тела. А в зимних комбинезонах дополнительно предусмотрен слой синтепона.

Застежки

Лучший вариант застежки – замок-молния на спине и дополнительные заклепки на воротнике. Многие собаки быстро учатся снимать комбинезоны, и могут легко расстегнуть застежки-липучки. А пуговицы могут откусить и проглотить.

Длина штанин

Если вы готовы чаще стирать комбинезон, но хотите меньше времени тратить на мытье, берите одежду с длинными штанинами. Если вам удобнее мыть собаке лапы не снимая комбинезона, то выбирайте модели с короткими штанинами или вовсе без них.

Размер

Комбинезон не должен стеснять движения и натирать, но не должен и висеть. Обращайте внимание на возможность регулировки объема с помощью резинок-фиксаторов. Производители используют готовые лекала для разных пород. Если ваш питомец не вписывается в усредненные параметры породы, то лучше сшить комбинезон на заказ.

Светоотражающие полосы

Важная для безопасности деталь одежды. Светоотражающие элементы позволяют видеть собаку в темноте, на дороге и т.д.

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