Мораторий не помог: в Самарской области личных банкротств стало только больше

В Самаре стало больше банкротств физлиц

1 октября 2022 закончило свое действие шестимесячное Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами». Мораторий носил тотальный характер: взыскивать задолженность было запрещено не только с организаций, но и с физлиц и ИП. Введение моратория предполагало сокращение числа банкротств, однако статистика показывает иные результаты. И для Самарской области результаты тоже оказались не такими, как ожидалось.

3 квартал – рекордсмен по личным банкротствам

Самарская область заняла 7 место по количеству обанкротившихся граждан и ИП: в 3 квартале 2022 г. банкротами стали 6813 человек. Это на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда этот показатель был равен 5917. В 3 квартале 2022 г. показатель личных банкротств выше, чем за 2 и 1 кварталы – 2443, 2394 и 1976 дел соответственно.

- На статистику личных банкротств оказала влияние скорее общая мировая ситуация, чем мораторий. Изменился рынок труда, сфера производства, в результате чего кто-то лишился работы и привычного уровня дохода, чей-то бизнес пострадал от перебоев с поставками. Вследствие этого граждане выбрали банкротство как способ выхода из сложной финансовой ситуации. Отмечу, что сегодня у граждан гораздо больше информации о банкротстве, чем в начале этой практики в 2015 году, и совершенно иное, более положительное восприятие этого процесса. Часто к этой мере люди обращаются, чтобы не усугублять свою ситуацию, - комментирует ситуацию адвокат по экономическим преступлениям Мария Миронова.

Корпоративные банкротства: рост еще впереди

По итогам прошедших 9 месяцев 2022 года Самарская область оказалась на 10 месте в стране по количеству открытых конкурсных производств в отношении юрлиц и крестьянско-фермерских хозяйств. В период с января по сентябрь начато 123 производства. Это на 24.5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года – тогда было открыто 163 производства. Если сравнивать поквартальную динамику, то 3 квартал 2022 года показал самый низкий результат по банкротствам юрлиц по сравнению со 2 и 1 кварталами – 33, 44 и 46 дел соответственно.

- Банкротство – это достаточно длительный процесс. На статистике предыдущего периода мораторий отразился слабо, поскольку производство была начато по поданным ранее заявлениям. После окончания действия моратория велика вероятность роста банкротств, но это будет видно в более поздние периоды, когда по поданным в ближайшее время заявлениям кредиторов будет начато производство, - отмечает Мария МИРОНОВА.

Банкротств через МФЦ стало меньше

Внесудебные банкротства по итогам 3 квартала 2022 года оказались менее популярны среди граждан Самарской области. С января по сентябрь текущего года процедура банкротства через МФЦ возбуждена по 62 заявлениям – для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 92.

- Причин столь низкого показателя личных банкротств через МФЦ в Самарской области может быть несколько. Во-первых, не банкротиться через МФЦ может быть личным выбором гражданина: несмотря на то, что данная процедура бесплатная, он может предпочесть процедуру судебного банкротства и быть уверенным в результате. Во-вторых, низкий показатель внесудебных банкротств может быть связан с количеством неправильно поданных заявлений. В-третьих, начало производства по поданному заявлению занимает значительное время, поэтому в статистике отражены цифра по принятым заявлениям, в то время как на рассмотрении их может быть значительно больше, - отмечает Мария Миронова.